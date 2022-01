Cinquième vague : 2000 travailleurs de la santé infectés à l’hôpital au Québec

Contrairement aux éclosions dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et les résidence privée pour aînés RPA , mises à jour et publiés quotidiennement par Québec, les éclosions en milieu hospitalier sont un mystère pour le grand public. Pourtant, le gouvernement reçoit ces informations tous les jours en provenance des Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS et des Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS .

Nous avons ainsi découvert dans cette base de données du ministère, et avec l'appui de quelques sources locales, qu'au moins 360 éclosions de COVID-19 sont actuellement actives dans les hôpitaux du Québec.

À titre de comparaison, c'est plus que toutes les éclosions survenues dans des centres hospitaliers de la province entre août 2020 et février 2021.

Ces éclosions signifient que des patients et du personnel de la santé s'infectent à l'intérieur même de l'établissement. On appelle ça des infections nosocomiales.

Ces données concernent les travailleurs infectés dans les installations, mais pas ceux infectés par transmission communautaire.

Par ailleurs, ces chiffres doivent être distingués de ceux sur les hospitalisations COVID, publiés chaque jour, et qui incluent uniquement les patients déclarés positifs à leur entrée à l'hôpital.

Dans le cas des infections nosocomiales, les patients étaient négatifs lors de leur admission et sont devenus positifs au cours de leur hospitalisation.

131 patients morts dans les éclosions à l'hôpital Les données du ministère révèlent que les éclosions survenues durant la cinquième vague en centre hospitalier ont coûté la vie à 131 patients. Leur décès est attribué directement à la COVID-19 ou cette dernière a été un facteur contributif à leur mort. À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, on déplore 17 victimes des éclosions. À l'Hôpital de Saint-Jérôme, on en dénombre 16.

Nous avons demandé au ministère de la Santé pourquoi il ne rend pas publiques les données sur les éclosions dans les centres hospitaliers, comme celles pour les CHSLD et les RPA. Il n'a pas été possible d'obtenir de réponse avant de publier.

Des informations capitales pour les travailleurs de la santé en isolement

Actuellement, 12 000 travailleurs de la santé sont absents à cause de la COVID-19. Pour plusieurs d'entre eux, savoir qu'ils ont été infectés au travail plutôt que dans la communauté fait une grosse différence.

En effet, c'est une nouveauté de la cinquième vague, avec l'ampleur de la contamination communautaire, certains CISSS et CIUSSS ont refusé de référer à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) des travailleurs de la santé absents à cause de la COVID-19.

Concrètement, dans le cas où ces travailleurs sont infectés sur leur lieu de travail, leur salaire est pris en charge par la CNESST durant leur absence, mais dans le cas où l'infection se fait dans la communauté, ils doivent piger dans la banque de jours de congé de maladie, s'il en reste.

Toute la difficulté réside dans la démonstration que la maladie a été contractée au travail. C'est le problème auquel fait face Stéphane, un travailleur de la santé à temps partiel dans un CISSS de la région de Montréal.

Il n'a plus de congés de maladie dans sa banque et vient d'attraper la COVID-19, sans la preuve formelle que l'infection vient du travail.

« Je me retrouve avec 0 $ de salaire » pour le temps de l'isolement, dit-il. « Déjà qu'on est épuisés, on doit passer dans des dédales administratifs », déplore-t-il.

Ce sont les bureaux de santé qui mènent les enquêtes pour déterminer si la contamination s'est faite au travail. La CNESST prend sa décision selon l'information reçue de l'employeur et de l'employé.

Les travailleurs non adéquatement vaccinés davantage infectés Les données du ministère révèlent que 16 % des travailleurs infectés dans les éclosions actives à l'hôpital sont des employés non vaccinés ou ayant reçu uniquement une dose de vaccin, alors que ces personnes représentent 2 % des effectifs.

Le 24 décembre, la CNESST a étendu l'usage des masques N95 pour les travailleurs de la santé. Mais sur le terrain, leur déploiement n'a pas toujours satisfait la Commission.

Le 23 janvier, elle a rappelé à l'ordre le CISSS de Laval pour que soient équipés tous les travailleurs se trouvant dans la même aire (ex. chambre, salle, etc.) qu'un usager suspecté, à risque modéré, à risque élevé ou confirmé pour la COVID-19.

À Laval, 169 des 209 travailleurs de la santé du territoire infectés dans une éclosion l'ont été à l'hôpital de la Cité-de-la-santé.

À la mi janvier, alors que les hospitalisations atteignaient un sommet depuis le début de la pandémie, le ministère de la Santé est passé proche d'imposer un plan de gestion de crise qui prévoyait, entre autres, d'accepter un plus grand risque d'éclosions en diminuant les mesures de prévention et de contrôle des infections.

Mais une grande partie du guide n'a pas été mise oeuvre, car le nombre d'hospitalisation s'est mis à stagner par la suite.

Selon nos sources, le gouvernement annoncera jeudi une baisse significative de 117 hospitalisations, le premier vrai fléchissement depuis la mi-décembre.

Avec la collaboration de Daniel Boily