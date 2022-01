Trois élèves francophones réalisent une murale pour le Mois de l’histoire des Noirs

Mercredi matin, les trois adolescentes s’activent autour du rétroprojecteur destiné à les aider dans la réalisation finale de leur oeuvre. Après quelques problèmes techniques, l’image est enfin projetée sur le mur.

Les trois élèves de l’école francophone La Rose Sauvage s'affairent désormais à imprimer le croquis de la femme noire sur le mur blanc.

Les trois élèves de l'École La Rose Sauvage à Calgary ont décidé de dessiner une femme noire. Photo : Radio-Canada / Nasima Way

À l'initiative de leur enseignante, Marie-Ève Makoumbou, Maria Tonta et Helena Rodall Dambana, l'avait proposé au magasin West Elm.

West Elm cherchait une façon de promouvoir et d'attirer l’attention autour des artistes et créateurs noirs. Comme nous avions cette vitrine et que nous nous situons dans ce quartier populaire de la ville, c’était une bonne opportunité , indique Jessica Jones, responsable visuelle de West Elm.

Jessica Jones, responsable visuelle de West Elm, explique que le magasin de Calgary est le seul des six magasins de la firme à réaliser une telle initiative au Canada. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

La murale sera terminée jeudi. Elle sera exposée durant tout le mois de février avant d’être effacée. Ce projet entre dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, une célébration née aux États-Unis en 1970 et adoptée par le Canada en 1995.

Jessica Jones ajoute que cette initiative a débuté dans un des magasins de West Elm situé dans le quartier de Brooklyn, à New York, où l’entreprise compte la plupart de ses locaux. Cela fait deux ans que le magasin de Calgary promeut les artistes noirs à travers sa vitrine.

Le pouvoir de la femme noire

Helena Rodall Dambana explique que le choix du modèle est le résultat d'une recherche sur Internet afin de trouver une personne qui représentait le mouvement Black Lives Matter. J’ai vu qu’en recherchant Black Lives Matter je ne voyais que des hommes , dit-elle.

Helena Rodall Dambana déplore que les femmes noires n'aient pas été mises davantage de l'avant dans le cadre du mouvement Black Lives Matter. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Le choix de peindre une femme noire à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs est donc un moyen de souligner la sous-représentation des femmes dans ce mouvement.

« En faisant cette oeuvre-là, on montre non seulement le pouvoir de la femme, mais aussi de la femme en étant noire. » — Une citation de Helena Rodall Dambana, élève de l'École La Rose Sauvage, à Calgary

Marie-Ève Makoumbou déplore que peu de femmes noires apparaissent à la télévision avec leurs cheveux au naturel, frisés. Photo : Radio-Canada / Nassima Way