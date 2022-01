COVID-19 : plus de 1400 personnes hospitalisées en Alberta

Elles font également état de 23 décès supplémentaires en 24 heures.

Les autorités disent aussi avoir signalé à tort un décès ces derniers jours, ce qui porte le nombre total de personnes ayant succombé au virus dans la province à 3505 depuis le début de la pandémie.

Depuis mardi, les autorités sanitaires ont décelé 3341 nouvelles infections au SRAS-CoV-2. La moyenne du taux de positivité au cours des 7 derniers jours est de 36,85 %.

La province compte 47 743 cas actifs identifiés.

Jusqu’à maintenant, 89,7 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 85,9 % ont reçu deux doses.