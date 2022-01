Une première en anglais pour la pièce Havre, de Mishka Lavigne

Lauréate de plusieurs prix, dont le Prix littéraire du Gouverneur général en théâtre en 2019, Havre a d'abord été montée au théâtre par la Troupe du Jour de Saskatoon, en 2018, avant d'être reprise sur d'autres scènes.

Le thème de la pièce est toujours d'actualité, explique le metteur en scène de la pièce United Players, de Jack Paterson.

« C’est une pièce écrite avant la pandémie, [où les personnages] se retrouvent isolés à cause de tragédies personnelles. La pièce parle de deux personnes qui se connectent alors qu’elles sont toutes les deux dans le besoin. » — Une citation de Jack Paterson, metteur en scène

Le metteur en scène, Jack Paterson, qui est aussi cofondateur de la compagnie Bouche Theatre Collective, dont le mandat est de faire le pont entre les cultures et les langues, aura été le catalyseur de la traduction de la pièce.

En 2020, Jack Paterson venait de terminer des productions en Italie et à Londres lorsque la pandémie s'est déclarée. Sans revenu et sans logis, il s'est alors réfugié chez sa sœur, à Vancouver.

Jack Paterson, au centre, avec les comédiens Alexander Lowe et Tina Georgieva derrière lui. Photo : Nancy Caldwell

Tandis qu’il est en isolement dans un sous-sol de Vancouver, il poursuit la vision de Bouche Theatre Collective et organise des laboratoires de traduction en ligne avec des auteurs et des comédiens autour de pièces, surtout québécoises, qui sont en cours de traduction.

Des activités essentielles pour mener à bien une traduction.

Très souvent, il n’y a pas assez de financement pour permettre au dramaturge et au traducteur de collaborer. La traduction, au théâtre, est une activité interculturelle , souligne Jack Paterson.

Le comédien Alexander Lowe, lors d'une répétition de la pièce Haven, de Mishka Lavigne. Photo : Nancy Caldwell

C'est dans ce contexte qu'une rencontre s'est faite autour de la pièce Havre, de Mishka Lavigne, pour le développement de la traduction sous la plume du traducteur Neil Blackadder.

Le travail en atelier avec la dramaturge, le traducteur et les comédiens aura permis de valider les choix de traduction, souligne Neil Blackadder.

« Il peut y avoir des phrases, des mots qui fonctionnent différemment dans la bouche d'un comédien ou d’un autre. Et ça peut être frustrant, mais ça peut aussi être fascinant. Pour moi, il n'y a presque jamais une traduction finale. » — Une citation de Neil Blackadder, traducteur

À ce jour, 25 de ces ateliers ont été organisés par le Bouche Theatre Collective grâce au financement du Conseil des arts du Canada.

La version traduite du texte Havre, Haven, est présentée par la compagnie United Players au théâtre Jericho jusqu'au 13 février.

Au cours des prochains jours, la compagnie Bouche Theatre Collective présentera également en ligne d'autres ateliers de traduction auxquels le public est invité.

Le 30 janvier, l'atelier est consacré au texte The Hardings, d'Alexia Bürger, et le 31 janvier, à Antigone in the Spring, de Nathalie Boisvert.