COVID-19 : des parents franco-colombiens se dissocient de leur conseiller scolaire

Des parents francophones de la côte sud de la Colombie-Britannique dénoncent des commentaires tenus publiquement par le conseiller scolaire et membre du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone (CSF) de leur région, Roger Lagassé. Selon eux, ces commentaires ne représentent pas la position de la majorité de leur communauté parce qu’ils mettent en doute l’efficacité de certaines mesures sanitaires contre la COVID-19.

En novembre, les associations de parents d’élèves (APE) de l’École André-Piolat, à North Vancouver, de l’École du Pacifique et de l’École secondaire Chatelech, à Sechelt, et de l’École Les Aiglons, à Squamish, ont chacune fait parvenir une lettre au conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF pour l’informer de leurs préoccupations.

Il est de notre avis que la position assumée de M. Lagassé sur la vaccination et le port du masque durant la pandémie (soit anti-vaccin et anti-masque), teinte ses propos publics et communications d’hypothèses biaisées , écrivent les membres de l’exécutif de l’Association des parents d'élèves APE de l’École André-Piolat.

Nous voulons être clairs pour tous les membres du CA du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF que M. Lagassé n'a pas représenté les points de vue de nos communautés du Côte Sud (sic) en ce qui concerne les ordres de santé publique d'importance critique tels que le nettoyage des salles de classe, le lavage des mains, le port du masque et la sécurité des vaccins contre le COVID-19 , affirment dans leur lettre les membres de l’exécutif de l’Association des parents d'élèves APE de l’École du Pacifique et de l’École secondaire Chatelech.

Les présidentes des trois associations soutiennent qu’à plusieurs reprises, soit lors de réunions entre Associations de parents d'élèves APE ou lors de réunions publiques du conseil d’administration, Roger Lagassé a contesté le bien-fondé de certaines mesures sanitaires contre la COVID-19 adoptées par le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF .

Le conseiller scolaire Roger Lagassé et membre du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique de la côte sud prend la parole lors de la rencontre publique du conseil d'administration du CSF du 16 octobre 2021. Photo : Capture d'écran de la rencontre publique du conseil d'administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique du 16 octobre 2021

Lors de la réunion publique du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF du 18 septembre, à titre d’exemple, Roger Lagassé affirme : J’ai lu quelque part qu’avec cette rentrée, on nous demande de faire un nettoyage par jour. Si on en fait deux, on serait en train d’excéder les directives du ministère de la Santé. Est-ce qu’on a baissé le nettoyage à un par jour? Cette inquiétude-là, c’est qu’on applique des produits chimiques dans les écoles pendant que les enfants sont là.

Lors de la même réunion, il avance que si des parents craignent que leurs enfants soient vaccinés à l’école sans leur consentement, ils vont les retirer de l’établissement et leur donner des cours à la maison, une situation qui pourrait avoir des impacts sur les budgets du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF , selon lui.

Le mois suivant, lors de la réunion publique du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF du 16 octobre, Roger Lagassé insiste pour être à l’écoute de la communauté en ce qui concerne une éventuelle obligation vaccinale pour les enseignants.

J’ai reçu plusieurs lettres et la grande majorité sont contre [l'idée de] contraindre notre personnel à avoir quelque intervention médicale que ce soit , affirme-t-il.

Le président du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF , Patrick Gatien, lui répond alors que cette position était attribuable à la majorité des lettres reçues par Roger Lagassé, et non la majorité de sa communauté, et qu’il attendait des directives d’organismes comme l'Association des conseillers scolaires de la Colombie-Britannique (BCSTA), pour tenir une consultation publique au besoin.

Convocation à une réunion

En octobre, Roger Lagassé a tenté de convier les parents à une réunion virtuelle au sujet de l’éventuelle obligation vaccinale des enseignants, mais aussi de la vaccination des enfants, disent les présidentes des Associations des parents d'élèves APE de l’École André-Piolat, Carolina Radovan, et de l’École du Pacifique et de l’École secondaire Chatelech, Ione Smith.

Selon Ione Smith, ce n’était pas clair si l’événement était parrainé par le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF ou de l’initiative de Roger Lagassé. La rencontre n’a finalement jamais eu lieu.

Ione Smith, présidente de l'association des parents d’élèves de l’École du Pacifique et de l’École secondaire Chatelech, à Sechelt. Photo : Ione Smith

Carolina Radovan raconte avoir été alertée à l’idée que le conseiller scolaire sollicite directement des parents de la communauté.

Je recevais des courriels de parents que je ne connaissais pas personnellement qui me [disaient que] le représentant élu demande de diffuser une invitation à une discussion ouverte , se souvient-elle.

Elle craignait que Roger Lagassé crée de la division là où il n’y en a pas.

Si, à notre école, on avait la moitié des parents qui partageaient les opinions de Roger Lagassé, [...] je [représenterais] les deux côtés parce que c’est ça ma communauté, mais ce n’est pas le cas , déclare-t-elle.

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF donne peu de détails

En envoyant leur lettre au conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF , Carolina Radovan et Ione Smith espéraient que celui-ci reconnaisse le fait que l’intérêt général de la majorité de notre communauté est ignoré au nom de l’intérêt personnel de M. Lagassé en ce qui concernent (sic) les politiques selon le COVID-19 (extrait de la lettre de l’Association des parents d'élèves APE de l’École du Pacifique et de l’École secondaire Chatelech).

Elles y demandaient également une communication [de la part du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF ], décrivant clairement les prochaines étapes qui seront prises pour assurer la sécurité de [la] communauté .

En date du 26 janvier, les Associations des parents d'élèves APE de l’École André-Piolat, de l’École du Pacifique et de l’École secondaire Chatelech, ainsi que celle de l’École Les Aiglons n’avaient toujours pas reçu de réponse à leur lettre de la part du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF , hormis un accusé de réception.

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF et Roger Lagassé ont décliné les demandes d’entrevue de Radio-Canada.

Dans une déclaration écrite, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF affirme que le conseil d’administration comprend que les propos rapportés ont suscité de l’inquiétude et des questionnements pour plusieurs parents et il étudie la situation à l’interne .

Il ajoute que rien ne change dans [son] approche en lien avec les mesures de santé publique dans les écoles : les ordres émis par les autorités de santé publique continuent d'être suivis afin d’assurer la santé et la sécurité des élèves et du personnel .

Enfin, il indique que les réponses aux correspondances sont en train d’être finalisées et seront envoyées prochainement .

Après les événements des dernières semaines, Carolina Radovan songe à se présenter aux prochaines élections pour les conseillers scolaires. Pour suivre mes propres valeurs, je ne vois pas comment je ne peux pas mettre mon nom pour les prochaines élections , affirme-t-elle.

Les élections des conseillers scolaires doivent avoir lieu en octobre 2022.