L’anxiété est en hausse à la suite du dôme de chaleur, disent des chercheurs

Selon une étude de l’Alliance pour la santé mentale et le changement climatique, le dôme de chaleur qu’a vécu la Colombie-Britannique à l’été 2021 et les autres événements météorologiques extrêmes ont un impact croissant sur la santé mentale et surtout l’anxiété ressentie.

Des chercheurs de l’Alliance affirment que leur étude, publiée dans le Journal of Climate Change, est une des premières à démontrer un lien direct entre des événements météorologiques liés aux changements climatiques et des problèmes de santé mentale.

La chaleur a été particulièrement forte dans les environs de Lytton, un village détruit par un violent feu de forêt survenu durant l'été 2021. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

L’étude est basée sur les réponses de 850 personnes de plus de 16 ans avant et après le dôme de chaleur qui a fait de nombreux morts et battu des records de température en Colombie-Britannique.

L'étude conclut que :

le niveau moyen d’anxiété des Britanno-Colombiens par rapport au changement climatique a augmenté de 13 % après le dôme de chaleur;

une majorité de répondants ont rapporté être plus (18,4 %) ou beaucoup plus (40,1 %) inquiets des changements climatiques après le dôme de chaleur;

le nombre de personnes qui ont dit être d’avis que leur région serait dévastée en raison des changements climatiques est passé de 17,5 % à 29,8 % après le dôme de chaleur;

le nombre de personnes qui croient que l’industrie dans laquelle ils travaillent sera touchée par les changements climatiques est passé de 35 % à 40,3 % après le dôme de chaleur;

la plupart des répondants ont rapporté être un peu (40,8 %) ou grandement touchés par le dôme de chaleur.

Le directeur de l’Alliance pour la santé mentale et le changement climatique, Kiffer Card, affirme que leur étude s'est penchée sur deux des plus grandes urgences de santé publique du 21e siècle : la santé mentale et le changement climatique.

L'écoanxiété est-elle le nouveau mal du siècle? Photo : getty images/istockphoto / BrankoPhoto

« Notre travail envoie un message clair : la santé de la planète et la santé individuelle ne font qu’un. » — Une citation de Kiffer Card, directeur, Alliance pour la santé mentale et le changement climatique

L’écoanxiété

Les changements climatiques ont fait l'objet de multiples études, conférences et discussions sur la place publique. Pour certaines personnes, ils sont source d'un profond malaise appelé écoanxiété : un phénomène de plus en plus observé par les scientifiques.

Certains sont angoissés, ne dorment plus, ressentent un mal de vivre, une tristesse ou encore une colère face à leur propre impuissance et face à l'inaction des autres sur le plan du réchauffement planétaire.

Pour d’autres, cette anxiété est tellement paralysante qu’ils rejettent tout ce qui concerne les changements climatiques. Le résultat est donc un déni total.

Les chercheurs clament qu’il est nécessaire de surveiller et étudier l’anxiété liée aux changements climatiques de façon régulière pour mieux comprendre l’impact individuel et collectif des changements climatiques à long terme.