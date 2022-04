Retour de Kyle Lowry : rétrospective de son passage parmi les Raptors de Toronto

Près d'un an après avoir disputé son dernier match en arborant le maillot des Raptors de Toronto, Kyle Lowry effectue son grand retour dans la Ville Reine dimanche. Considéré comme le plus grand joueur de l'histoire des Raptors, il affrontera son ancienne équipe pour la première fois à Toronto depuis qu'il est passé au Heat de Miami, l'été dernier.

À l'aube de ce retour décisif, Radio-Canada rappelle les grands moments du passage de Lowry à Toronto.

L'arrivée

Kyle Lowry a été présenté aux partisans des Raptors avec Landry Fields à son arrivée en 2012. Photo : La Presse canadienne / Ian Willms

Les Raptors avaient fait l'acquisition de Kyle Lowry au moyen d'un échange avec les Rockets de Houston en 2012. Toronto avait troqué Gary Forbes et un choix de premier tour pour obtenir l'Américain.

À l'époque, les amateurs étaient loin de se douter qu'il deviendrait le plus grand Raptor de tous les temps. Ce natif de Philadelphie n'avait pas la meilleure réputation dans la NBA. Il était entre autres du genre à s'embrouiller avec ses entraîneurs.

DeMar DeRozan a déjà confié à Adrian Wojnarowski, d'ESPN, que Lowry et lui ne se parlaient pas lors de leur première saison ensemble. Ils ne s'étaient même pas échangé leurs numéros de téléphone!

Éclosion et premier échec

Kyle Lowry et les Raptors ont été éliminés en sept matchs par les Nets de Brooklyn au premier tour des séries en 2014. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Kyle Lowry a connu sa grande éclosion à sa deuxième saison avec les Raptors (2013-2014). Il s'est imposé comme un joueur partant en faisant la paire avec DeRozan. Toutefois, puisque l'équipe avait entamé son virage jeunesse, il a failli être cédé aux Knicks de New York au cours de la saison. La transaction a avorté au dernier moment.

Avec Lowry à bord, l'équipe a finalement établi un nouveau sommet avec 48 victoires au terme du calendrier. Elle a participé aux séries éliminatoires pour la première fois en cinq ans mais a buté sur les Nets de Brooklyn au premier tour.

Fort d'une performance de 28 points lors du septième match de cette série, Lowry a tenté un dernier tir pour les Raptors, mais ce tir a été bloqué. Brooklyn l'a emporté et Lowry, effondré au sol au son de la sirène, a quitté le terrain sous les applaudissements de la foule qui scandait Let's Go Raptors , ce qui devait marquer le début d'une nouvelle ère à Toronto.

La montée en puissance des Raptors

Ensemble, Kyle Lowry et DeMar DeRozan ont aidé les Raptors à atteindre de nouveaux sommets. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

De 2014 à 2018, les Raptors – avec Lowry et DeRozan comme figures de proue – ont remporté quatre fois le titre de leur division. Ils sont même allés jusqu'à signer 59 victoires en une saison. Pendant cette période, Lowry a participé quatre fois au match des étoiles.

En séries éliminatoires cependant, l'équipe n'a pas connu le succès escompté. Toronto a été éliminé dès le premier tour par les Wizards de Washington en 2015, puis ce sont les Cavaliers de Cleveland et LeBron James qui ont éliminé Toronto les trois années suivantes à diverses étapes des séries.

L'échange de DeMar DeRozan

Masai Ujiri a frappé un grand coup en 2018 en faisant l'acquisition du joueur vedette Kawhi Leonard. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

À l'été 2018, le président des Raptors, Masai Ujiri, a marqué les esprits en échangeant DeMar DeRozan, devenu le meilleur ami de Lowry à Toronto, pour mettre la main sur le joueur étoile Kawhi Leonard, des Spurs de San Antonio. Cet échange a ébranlé Lowry, qui a mis du temps à avaler la pilule.

Le n° 7 des Raptors devait plus tard admettre en entrevue à ESPN qu'il s'était senti trahi par la direction de l'équipe torontoise.

La conquête de la NBA

Kawhi Leonard et Kyle Lowry ont grandement contribué à la conquête de la NBA par les Raptors en 2019. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Kyle Lowry a fini par atteindre les plus hauts sommets de la NBA avec Leonard et les Raptors en 2019. Lors des séries éliminatoires et tout particulièrement lors de la finale, le meneur de jeu a été redoutable. Leonard et lui ont fait la paire pour offrir un titre mémorable au Canada tout entier. Les images du défilé historique des Raptors au centre-ville de la Ville Reine parlent d'elles-mêmes.

Lowry a offert sa meilleure performance lors du sixième et dernier match de la finale en inscrivant 15 points uniquement pendant le premier quart. Il a ainsi prouvé que, malgré ses ratés en séries, il était capable d'élever son niveau de jeu aux moments les plus cruciaux.

Le dernier tour de piste

Kyle Lowry a inscrit 37 points contre les Lakers de Los Angeles le 2 mai 2021, jour son dernier match de la saison. Photo : Associated Press / Mark J. Terrill

Après leur championnat en 2019, les Raptors se sont progressivement tournés vers l'avenir avec les départs de Leonard, Danny Green, Serge Ibaka et Marc Gasol, entre autres. Lowry, lui, a continué de mener l'équipe torontoise pendant deux autres saisons.

En 2021, alors que les rumeurs de transaction à son sujet étaient constantes et que la pandémie volait également la vedette, Lowry a effectué son dernier tour de piste avec les Raptors. Il est passé près d'être échangé à la date limite, mais il a finalement complété la saison. Le 2 mai, il a disputé son dernier match avec les Raptors. Contre les Lakers de Los Angeles, il a inscrit 37 points, sa meilleure performance de la saison.

Son départ a été officialisé par un échange avec le Heat de Miami au cours de l'été. Il a alors signé un contrat de trois ans et de 85 millions de dollars avec la formation floridienne, équipe avec laquelle il entend gagner sa deuxième bague de championnat.

Kyle Lowry cette saison

Kyle Lowry dispute sa première saison avec le Heat de Miami, qu'il a rejoint à l'été 2021. Photo : Associated Press / Amanda Loman

Aux côtés de Jimmy Butler et de Bam Adebayo à Miami, l'ancien Raptor a connu du succès cette saison. Son équipe pointe au premier rang du classement dans l'Est (alors que Toronto est 6e) et Miami se pose comme un sérieux prétendant pour le titre.

À 35 ans, Lowry ne produit plus que 13 points par match, mais il tourne à 7,5 aides en moyenne par rencontre, ce qui le maintient parmi les bons passeurs de la NBA. C'est ainsi qu'il se démarque encore à son âge.

Les Raptors et le Heat se sont affrontés à trois occasions cette saison. Toronto est sorti victorieux de deux de ces matchs, mais Lowry n'a pris part à aucune des rencontres, car il a raté plusieurs matchs pour des raisons personnelles cette année.

Les Raptors voguent sur une séquence de cinq victoires. Ils ont par ailleurs remporté 11 de leurs 13 derniers matchs et Lowry sait que ses anciens coéquipiers ne lui feront pas de faveur. Il l'a écrit dans une lettre adressée à sa famille de Toronto sur le site The Players' Tribune vendredi.

Je suis très excité à l'idée de jouer à l'aréna Banque Scotia et d'entendre à nouveau les partisans des Raptors. Je suis excité à l'idée de me retrouver sur un terrain avec Freddy [VanVleet], Pascal [Siakam] et OG [Anunoby]. Si Masai [Ujiri] est mon grand frère, alors ils sont mes petits frères et ce sont eux qui ont pris la relève aujourd'hui. Et je suis excité à l'idée de connaître à nouveau cette énergie unique qu'il y a à Toronto pour le basketball , a-t-il écrit.

Il a poursuivi en précisant ceci : Quel que soit le maillot que je porte, beaucoup de choses n'ont pas changé [...] et ne changeront jamais. Ce ne sera jamais vraiment la fin entre moi et cette ville [Toronto]. Avec la famille, on ne dit jamais adieu.

Le début de la rencontre est prévu à 19 h à l'aréna Banque Scotia.