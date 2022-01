Le Parc aventures Cap Jaseux ouvre son nouveau site de pêche blanche

Il s’agit d’une première activité hivernale offerte par le site touristique qui souhaite élargir son offre aux quatre saisons.

Le site de pêche blanche, qui est ouvert depuis le 15 janvier, est situé en face de la plage du parc, sur le Saguenay. L’endroit était déjà bien connu par les habitués du secteur pour la pêche au poisson de fond, alors que le site de pêche de la municipalité de Saint-Fulgence attire plutôt les pêcheurs d’éperlans.

C’est un secret qui n’est plus trop bien gardé , lance en riant la directrice générale du parc, Rebecca Tremblay.

Le Parc aventures Cap Jaseux a voulu encadrer l’activité, alors que des pêcheurs empruntaient le chemin d’accès du site pour se rendre sur les glaces. Des démarches ont été entreprises auprès de l’assureur du parc et avec le Port de Saguenay. La municipalité a également été impliquée.

« Sinon, il fallait complètement fermer l’accès, ce qui n’était pas nécessairement souhaitable. Dans le fond, nous on est content d’accueillir les pêcheurs, on le sait, c’est un beau secteur. Et on veut aussi, au fil des années, développer notre offre d’activités hivernales, donc c’est un premier pas, dans le fond, vers cette vision-là de développement. »