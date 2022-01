Une tour de bureaux de Calgary sera transformée en logements abordables

Une tour de bureaux du centre-ville de Calgary sera transformée en immeuble à logements abordables. Le projet de 30 millions de dollars sera chapeauté par l’organisme à but non lucratif HomeSpace Society.

La province dit que le projet, financé par le gouvernement de l'Alberta, la Ville de Calgary, Ottawa et des fonds privés, permettra de revitaliser le centre-ville.

Six des 10 étages de l’immeuble situé au 706 7e Avenue SW seront transformés en 82 logements abordables et spécialisés. Deux autres étages seront convertis en logements de transition et en refuges.

Les bureaux administratifs et les autres types de services, lesquels pourraient inclure un service de garde, seront situés sur un autre étage.

Voici à quoi devrait ressembler l’immeuble une fois les rénovations terminées en septembre 2022. Photo : Gouvernement de l'Alberta

Le projet fait partie de la stratégie sur 10 ans du gouvernement albertain visant à augmenter le nombre de logements abordables dans la province.

Le gouvernement albertain est fier de soutenir ce projet novateur pour aider la population qui pourrait avoir besoin de stabiliser sa situation dans un refuge avant d’accéder à un logement de transition et éventuellement à un logement abordable, tout cela dans un même endroit , affirme la ministre albertaine des Aînés et du Logement, Josephine Pon, dans un communiqué.

La province financera le projet à la hauteur de 2 millions de dollars. La Ville de Calgary fournira 5,5 millions de dollars, la Société canadienne d'hypothèques et de logement 16,8 millions de dollars et 5,7 millions viendront de fonds privés.

Être logé avec « dignité »

Tous les Canadiens méritent d’être logés avec dignité. Ce projet est un exemple de ce qui peut être fait pour s’attaquer au problème complexe du logement abordable en travaillant ensemble, à travers tous les ordres de gouvernement et avec le secteur non lucratif , affirme la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, dans le communiqué.

Cet immeuble vacant deviendra bientôt un épicentre familial animé démontrant qu'il y a de l'espoir pour les familles les plus vulnérables de Calgary et le centre-ville , ajoute-t-elle.

Les rénovations ont déjà commencé et devraient se terminer en septembre 2022. Selon la province, le projet permettra également de créer environ 220 emplois durant la phase de construction.