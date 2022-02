L’Alberta finance la recherche afin de lutter contre l’encéphalopathie des cervidés

L’Alberta et la Saskatchewan s’associent afin d’examiner cinq vaccins potentiels pour prévenir la propagation de l'encéphalopathie des cervidés. Des chercheurs les testeront et les compareront pour choisir le meilleur, qui sera ensuite produit et utilisé.

Aussi appelée maladie débilitante chronique, l'encéphalopathie des cervidés est une maladie dégénérative du système nerveux central qui touche les animaux comme le cerf, l'orignal, le caribou et le wapiti. Elle a des effets, entre autres, sur la coordination, les mouvements, le comportement et la faim.

Elle est surtout répandue en Saskatchewan et en Alberta.

Pour soutenir la recherche, le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta fournit 381 000 $ sur deux ans à l’Université de l’Alberta et à l’Université de Calgary.

L'Alberta Conservation Association fournit 500 000 $ sur 5 ans par le biais de son fonds de recherche, et le ministère de l’Environnement de la Saskatchewan s'engage à verser 400 000 $ sur cinq ans par le biais du Fish and Wildlife Development Fund.

Une fois le vaccin développé, les chercheurs examineront deux façons de l'administrer par voie orale afin de déterminer la meilleure approche pour l'appliquer en nature.

Croissance exponentielle

Matt Besko, directeur de la santé de la faune et des permis au ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta, explique que la maladie est en croissance exponentielle de l'est à l'ouest.

Il ajoute que les spécialistes s’inquiètent de sa propagation du nord au sud sur des territoires qui, jusqu’à ce jour, étaient presque exempts de la maladie.

Nous savons que nous devons être patients et je ne sais pas quel sera le calendrier pour la livraison d'un vaccin efficace , dit-il.

Nous espérons que les chercheurs seront en mesure de travailler efficacement, de développer des solutions de rechange et d'empêcher l’[encéphalopathie des cervidés] de se propager au-delà d'une zone où nous pouvons la traiter efficacement.

Hermann Schaetzl, professeur de biologie et d'immunologie et associé de recherche à l’Université de Calgary, explique que le but est de distribuer le vaccin à grande échelle, et ainsi, au fil des années, de réduire le nombre de cas actifs pour atteindre un niveau normal .

Il précise que le vaccin à lui seul ne résoudra pas le problème, mais qu'il complétera d’autres stratégies dans la lutte contre la propagation.

Hermann Schaetzl explique que la maladie peut se transmettre notamment par l’urine, les excréments et la salive, qui restent plusieurs mois dans l’environnement.

La maladie mortelle met en danger les populations de cervidés, mais elle est aussi nocive pour d’autres éléments tels que l’environnement, la chasse, le tourisme ou encore l’économie, ajoute-t-il.

Par exemple, lorsqu'on veut exporter du foin en Europe, on nous répond :"Non, nous avons peur de cela, nous n'en voulons pas, car cela pourrait infecter nos bovins."

Jonathan Thompson, le scientifique en chef à l'environnement et aux parcs de la province, indique que de nombreux biologistes considèrent l’encéphalopathie des cervidés comme le problème de conservation de la faune lié à une maladie le plus important en Amérique du Nord.