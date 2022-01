L’opposition ontarienne réclame la reprise des chirurgies non urgentes

Alors que l'Ontario a déjà annoncé un plan de réouverture pour les commerces, l'opposition à Queen's Park dénonce le manque de directives pour la reprise des opérations non urgentes.

En conférence de presse mercredi matin, le Nouveau Parti démocratique NPD a demandé un plan clair de la part du gouvernement Ford pour les Ontariens qui attendent une intervention chirurgicale.

Outre un retour aussitôt que possible du calendrier chirurgical, la porte-parole néo-démocrate en matière de santé, France Gélinas, propose plusieurs possibilités pour rattraper les chirurgies annulées.

D’abord, mettre en place un système centralisé de renvoi au service , qui hiérarchiserait les besoins les plus impératifs avec le premier spécialiste disponible. Il faut aussi, selon elle, insister sur le recrutement de personnel de santé et augmenter les heures d’ouverture des blocs opératoires.

Le premier ministre Ford a annoncé la mise sur pause des chirurgies non urgentes en Ontario le 3 janvier, pour la troisième fois depuis le début de la pandémie.

8000 à 10 000 opérations touchées par semaine

L’objectif annoncé est de diriger plus de ressources de santé vers la lutte contre la COVID-19.

Santé Ontario n’a pas été en mesure de dire à Radio-Canada combien d'opérations ont été annulées depuis le début de l’année.

Toutefois, le PDG de l'agence provinciale Matt Anderson avait indiqué lors de l'annonce de la nouvelle suspension des chirurgies non urgentes qu'il s'attendait à ce que 8000 à 10 000 procédures soient touchées par semaine.

La cheffe de l'opposition officielle de l'Ontario, Andrea Horwath. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Doug Ford, secouez-vous, élaborez un plan , reprend Andrea Horwath, cheffe du NPD de l’Ontario. Donnez aux hôpitaux ce dont ils ont besoin pour faire fonctionner les salles d'opération.

Attendre une baisse des hospitalisations pour la COVID-19

Dans un courriel à Radio-Canada, le ministère de la Santé dit rechercher activement des options pour reprendre les procédures dès que la situation sanitaire le permettra.

Interrogée par les journalistes la semaine dernière, la ministre Christine Elliott avait appelé à la patience.

Dès que nous verrons que les chiffres diminuent à la fois en termes d'admissions à l'hôpital et en termes d'admissions aux soins intensifs, nous pourrons alors nous remettre sur la bonne voie avec ces chirurgies.

Frustration du personnel et des patients

En l’état actuel des choses, il faudra plusieurs années avant de rattraper le retard dans les chirurgies reportées, assure la Dre Julie Hallet, chirurgienne-oncologue à l'Hôpital Sunnybrook de Toronto.

Elle s'explique mal pourquoi la directive provinciale est encore en vigueur.

C’est absolument critique à ce point ci [de reprendre les chirurgies] , dit-elle.

« Si on veut limiter l’impact puis commencer à rattraper le retard le plus tôt possible il faut recommencer dès que c’est sécuritaire. » — Une citation de Dre Julie Hallet, chirurgienne-oncologue et professeure adjointe à l'Université de Toronto

La Dre Hallet s’interroge aussi sur les priorités de réouverture annoncées par le gouvernement de l’Ontario.

Je trouve ça paradoxal qu’on puisse retourner au gym ou au restaurant alors que les patients n’ont pas encore accès à toutes les chirurgies dont ils ont besoin.

La Dre Julie Hallet relève le paradoxe posé par la réouverture prochaine de certains lieux publics alors qu'aucun plan pour la reprise des chirurgies non urgentes n'est communiqué. Photo : Radio-Canada

Elle cite la frustration, la déception voire la détresse des patients et de leurs proches dont les questions se multiplient.

Il y a beaucoup de difficulté morale d'avoir à expliquer aux patients qu'encore une fois on doit reporter leur chirurgies, encore une fois, on est incertain à savoir quand leur chirurgie va pouvoir avoir lieu... Et les voir gérer toute cette anxiété qui vient avec.

L'attente est devenue insoutenable pour Shelley Brownlee et son partenaire, Jonathan Clow.

L'économie plus importante que la vie des gens

Mme Brownlee, qui a reçu un diagnostic de cancer de l'abdomen, attend depuis des mois de subir une intervention chirurgicale dans un hôpital de Toronto. Son médecin a déclaré qu'il avait espéré procéder le mois prochain, mais la pause édictée par le gouvernement signifie qu'elle devra probablement s'accrocher un peu plus longtemps.

C'est une attente atroce, sans point final, pour qu’on sache avec certitude qu'elle pourra se faire opérer, et sachant qu'avec le temps, les options disponibles pour le chirurgien lorsqu'il fera l'opération deviennent moins nombreuses , affirme M. Clow.

Elle n'a que 40 ans et elle a des enfants… C'est atroce.

La frustration du couple est aggravée par le fait que la province autorise les entreprises fermées plus tôt ce mois-ci à rouvrir.