Trudeau prolonge la mission de formation des Forces armées canadiennes en Ukraine

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l'annonce mercredi après-midi en compagnie de la vice-première ministre Chrystia Freeland, de la ministre de la Défense, Anita Anand, et de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Sa décision, dont les coûts sont estimés à 340 millions de dollars, a été annoncée au terme d'une retraite virtuelle du conseil des ministres qui s'était amorcée lundi.

« Le Canada, avec ses alliés démocratiques, est solidaire de l'Ukraine. Toutes nos actions ont pour but de diminuer la tension et de trouver une solution diplomatique. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

M. Trudeau doit composer ces jours-ci avec des pressions croissantes afin qu'il prenne de nouvelles mesures pour aider l'Ukraine dans la crise qui l'oppose à la Russie. Kiev demande notamment à Ottawa de lui fournir des armes, mais l'aide du gouvernement canadien s'est limitée jusqu'ici à une aide financière et logistique.

Entre autres efforts, les Forces armées canadiennes FAC ont déployé en Ukraine des experts afin de donner une formation dans le cadre de l’opération UNIFIER.

Mercredi, le premier ministre a annoncé que cette mission sera prolongée de trois ans, et que 60 militaires se joindront aux 200 qui se trouvent déjà sur place, avec une capacité supplémentaire d'augmenter le nombre de personnes sur le terrain jusqu'à 400 .

Justin Trudeau a également déclaré que le gouvernement canadien enverra en Ukraine du matériel militaire non létal , comme des vestes pare-balles et de l'équipement optique, et qu'il aidera ce pays d'Europe de l'Est à recueillir des renseignements et à contrer les cyberattaques.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s'est rendue en Europe après les Fêtes, effectuant au passage une visite officielle en Ukraine pour y rencontre, notamment, le président Volodymyr Zelensky. Photo : AP / Johanna Geron

Le Canada, cependant, n'enverra pas d'armes offensives en Ukraine, a spécifié la ministre Joly, qui s'est rendue sur place plus tôt ce mois-ci. La solution diplomatique est la seule option pour la Russie , a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, Ottawa avait déjà annoncé qu'il accorderait à Kiev un prêt de 120 millions de dollars afin de renforcer l'économie du pays face aux menaces persistantes de Moscou.

Anand part pour la Lettonie et l'Ukraine

La Russie a mobilisé environ 100 000 soldats aux frontières de l'Ukraine, ainsi que des chars et d'autres pièces d'artillerie lourde, ce qui fait craindre une invasion russe à l'OTAN, à l'Union européenne et aux États-Unis. Moscou a démenti une telle avenue.

Des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, mercredi à Paris, se sont par ailleurs conclus par le soutien d' un respect inconditionnel du cessez-le-feu en vigueur depuis le 22 juillet 2020. Les parties ont également convenu de se réunir de nouveau à Berlin dans deux semaines.

Entre-temps, la ministre Anand se rendra en Lettonie et en Ukraine pour rendre visite aux membres des Forces armées canadiennes FAC qui sont déployés dans ces pays, a fait savoir Justin Trudeau mercredi.

Plus de détails suivront.