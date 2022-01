Le SPVM prend un pas de recul sur la refonte des postes de quartier

Radio-Canada a appris que le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, et son équipe de direction ont décidé de renvoyer aux élus de la Commission de la sécurité publique le projet de refonte, et d'éventuelles fusions et fermetures, de postes de quartier pour regrouper certaines ressources policières.