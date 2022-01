La Nouvelle-Écosse maintient ses restrictions sanitaires pour deux autres semaines

Face au variant Omicron, la Nouvelle-Écosse a exclu un confinement complet et opté pour des restrictions relativement modérées.

Parmi celles-ci, des entreprises sont limitées à 50 % de leur capacité habituelle; les restaurants et bars doivent cesser le service aux tables à 23 h et fermer à minuit; le nombre de visiteurs dans les établissements de soins est restreint; et les spectateurs ne sont pas admis aux compétitions sportives ou performances artistiques.

Ces mesures entrées en vigueur le 22 décembre seront en place au moins jusqu’au 14 février. C’est la deuxième fois que la province les prolonge.

Le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la province, a affirmé mercredi dans un communiqué que cela était nécessaire pour protéger [les] populations vulnérables, pour garder les écoles ouvertes et pour appuyer notre système de soins de santé .

Il y a toujours une voie vers un assouplissement des restrictions, mais c'est une voie qui va au-delà du 31 janvier , a déclaré le premier ministre Tim Houston. En conférence de presse mercredi, il a évoqué la pression sur le système de santé .

Hospitalisations

En Nouvelle-Écosse, la COVID-19 cause l’hospitalisation de 91 personnes mercredi. Parmi ces patients, 15 sont aux soins intensifs.

L’âge moyen de ces patients est de 67 ans. Le plus jeune est âgé de 6 ans.

Le premier ministre Houston a affirmé mercredi que deux enfants se trouvaient aux soins intensifs, mais étaient traités pour d’autres raisons que la COVID-19.

Le ministère provincial de la Santé précise qu’il y a aussi mercredi 221 autres patients des hôpitaux — neuf de plus que la journée précédente — qui sont atteints de COVID-19 :

121 personnes ont contracté la maladie durant leur hospitalisation pour un autre problème de santé, soit une de plus que mardi;

100 patients — huit de plus que mardi — ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de COVID lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital pour une autre raison.

La province signale que 346 cas supplémentaires de COVID-19 ont été confirmés en laboratoire. Les résultats positifs obtenus par des tests de dépistage rapide effectués à la maison ne sont signalés à la santé publique que sur une base volontaire.

Trois morts

La province a signalé trois autres décès causés par la COVID-19, ceux de deux octogénaires et d’un nonagénaire. Depuis le début de la semaine, 13 décès ont été signalés en Nouvelle-Écosse.

La COVID a fait 136 morts en Nouvelle-Écosse depuis le début de la pandémie. L'âge moyen des personnes qui ont succombé à la maladie est de 77 ans.