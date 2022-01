Trucs pour économiser tout en prenant des décisions écologiques

Dire adieu aux bouteilles d’eau en plastique

Les bouteilles d’eau en plastique sont coûteuses et néfastes pour l’environnement : on opte donc plutôt pour un filtre à eau qui s’occupe de purifier l’eau du robinet.

Acheter du seconde main et magasiner dans les friperies

Plutôt que d’acheter ses articles neufs, on songe à vérifier les sites de reventes et les boutiques de type friperie. On y trouve souvent des produits de très bonne qualité à moindre prix et sans effets négatifs pour l’environnement.

Vendre les produits que l’on n’utilise plus

Dans le même ordre d’idée, offrir une seconde vie aux vêtements ou aux articles dont on ne se sert plus peut permettre d’obtenir de l’argent tout en évitant qu’un produit toujours utilisable se retrouve à la poubelle.

Faire les courses en vrac

Les magasins qui offrent l’achat en vrac réduisent le nombre de déchets produits et permettent d’économiser sur les coûts d’emballage. On peut aussi acheter seulement la quantité nécessaire, évitant le gaspillage.

Privilégier les fruits et les légumes de saison

Non seulement ils sont moins coûteux, mais les fruits et les légumes de saison sont aussi plus écologiques puisqu’ils nécessitent moins de transport. En plus, on encourage l’économie locale!

Faire du covoiturage et opter pour le transport en commun

Utiliser sa voiture plus intelligemment permet de réduire ses émissions de gaz à effet de serre tout en économisant sur l’essence.

Choisir des produits plus durables

Même s’ils sont parfois plus dispendieux à l’achat, les produits de bonne qualité durent plus longtemps. Ils sont donc plus rentables à long terme, tant pour les finances que pour l’environnement!

Diminuer sa production de déchets

Avec la popularité grandissante du mode de vie zéro déchet, plusieurs produits réutilisables sont maintenant disponibles : tampons démaquillants, pailles non jetables, essuie-tout, sacs à collation…

Réduire sa consommation d’eau et d’électricité

Plusieurs trucs sont applicables au quotidien pour diminuer sa consommation énergétique, ce qui réduit non seulement la facture, mais aussi l’empreinte écologique.

Cultiver un jardin ou participer au jardin communautaire de son quartier

Faire pousser ses propres fruits et légumes est une activité amusante qui permet d’économiser tout en étant écologique. On évite ainsi le suremballage et le transport des aliments.

Planifier les repas pour éviter le gaspillage

La planification des repas est une excellente façon d’éviter les dépenses superflues à l’épicerie, en plus de limiter que des aliments se retrouvent à la poubelle.