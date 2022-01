Liste d’événements et festivals pour profiter de l’hiver

Malgré les consignes sanitaires en place, plusieurs événements et activités extérieurs ont encore lieu un peu partout au Québec. Voici une liste de suggestions de sorties pour apprécier la saison froide.

Parcours lumineux interactif à la place Jean-Béliveau

Où : Québec, Capitale nationale

Quand : 12 février au 13 mars

Coût : gratuit

Le parcours Plein les yeux et les oreilles contient une installation lumineuse et sonore unique, en plus d’un sentier glacé et des stations chaleureuses pour se réchauffer.

Carnaval de Québec

Où : Québec, Capitale nationale

Quand : 4 au 13 février

Coût : prix d’entrée entre 15 $ et 25 $

L’édition 2022 du Carnaval de Québec présentera son lot d’activités malgré les mesures sanitaires. La programmation  (Nouvelle fenêtre) inclut entre autres les glissades au parc de la Francophonie ainsi que la Virée des sculptures.

Village Nordik au Port de Québec

Où : Québec, Capitale nationale

Quand : 10 février au 13 mars

Coût : Variable selon le forfait

Cet événement de pêche sur glace permet autant la pêche en solo que la location d’igloo pour profiter de l’activité en petits groupes. Des parcours de marche et des sentiers de raquette sont aussi aménagés.

Manif d’art 10

Où : Québec, Capitale nationale

Quand : 19 février au 24 avril

Coût : Variable selon les activités

Pour sa dixième édition, la biennale d’art actuel présente des œuvres issues d’une centaine d’artistes sous le thème Les illusions sont réelles. En plus de l’exposition centrale au Musée national des beaux-arts du Québec, plusieurs créations seront visibles sur la place publique.

Pentathlon des neiges

Où : Québec, Capitale nationale

Quand : 18 décembre 2021 au 13 mars 2022

Coût : Variable selon les activités

Le Pentathlon des neiges présente une foule d’événements sportifs hivernaux : vélo, course, ski de fond, patin et raquette sont au programme. Il est possible de s’inscrire à l’un des défis jusqu’au 14 février.

Igloofest Québec

Où : Québec, Capitale nationale

Quand : 16 au 19 mars

Coût : à partir de 30 $

Bien que l’édition montréalaise du festival de musique électronique ait été reportée en raison de la Covid-19, l’événement aura bel et bien lieu dans la ville de Québec le temps d’un weekend. La programmation et l’achat de billet se trouvent sur le site web du festival  (Nouvelle fenêtre) .

Festival Saguenay en neige

Où : Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Quand : 3 au 13 février

Coût : gratuit

Le festival hivernal aura lieu cette année en mode hybride avec plusieurs activités en ligne et en présentiel. La population est aussi appelée à participer aux différents concours de sculpture de neige.

Festival Montréal en lumière

Où : Montréal

Quand : 17 au 27 février

Coût : Variable selon les activités

Ce festival hivernal a lieu chaque année dans le Quartier des spectacles depuis 2000. En plus des nombreux spectacles et de l’aspect gastronomique, plusieurs activités culturelles gratuites sont offertes.

Le bal de neige

Où : Ottawa/Gatineau

Quand : 4 au 21 février

Coût : gratuit

En raison des mesures sanitaires, le festival se consacre cette année au Championnat national de sculpture sur glace. Des participants de chaque province présenteront leur œuvre et tous sont appelés à voter en ligne.

Le Marathon canadien de ski - Édition virtuelle

Où : Partout au Québec

Quand : 5 février au 20 mars

Pour s’adapter au contexte pandémique, le Marathon canadien de ski propose cette année une participation autonome. Il est donc possible de prendre part au différent défi selon le moment et le parcours désirés, tout en ayant la chance de remporter une médaille.

Festival international du Film sur l’Art

Où : Montréal et en ligne

Quand : 15 au 27 mars

Coût : Variable

Fondé en 1981, ce festival vise à la promotion et au rayonnement des films sur l’art et des arts médiatiques. En plus de sa 40e édition en mars, le festival présente la plateforme en ligne ARTS.FILM, qui donne accès à une multitude de contenus.

Festival de casteliers

Où : Montréal

Quand : 2 au 6 mars

Coût : Variable

Ce festival, consacré à l’art de la marionnette et destiné autant aux enfants qu’aux adultes, lancera sa programmation le 3 février. L’année dernière, les événements avaient principalement eu lieu en mode virtuel.

Festival international du film pour enfants de Montréal

Où : Montréal et en ligne

Quand : 26 février au 6 mars

Coût : Variable selon les forfaits

La 25e édition du festival présente une forme hybride, tant en ligne qu’en salle. Des passeports familiaux sont disponibles pour participer aux différentes diffusions.

Luminothérapie

Où : Montréal

Quand : 2 décembre 2021 au 27 février 2022

Coût : gratuit

Un parcours parsemé d’œuvres lumineuses, interactives et colorées est déployé dans le Quartier des spectacles. En plus, plusieurs installations et projections peuvent être admirées sur le site.

Festival des Hivernants

Où : Sept-Îles, Côte-Nord

Quand : 24 au 27 février

Coût : Variable

Cet événement rassembleur ayant lieu chaque année sur le site du Vieux poste de traite tend à démystifier l’histoire et le patrimoine culturel de la région. La programmation exacte de l’édition 2022 reste à venir.

Illumi

Où : Laval

Quand : jusqu’au 13 mars 2022

Coût : entre 15,75 $ et 31,75 $ par personne

Plus de 25 millions d’ampoules DEL illuminent le parcours nocturne. À visiter à pied ou en voiture, le trajet de 3 km présente de nombreux tableaux à thème et des milliers de structures lumineuses éblouissantes.