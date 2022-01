Un deuxième album aux allures de concert pour Les Rats d’Swompe

Les cinq membres du groupe présentent 15 nouvelles chansons. Des titres qui renouent avec les influences tradi-rock qui ont fait le succès des Rats d’Swompe, incluant à la fois des compositions originales et des reprises rendant hommage aux musiciens qui les ont précédés dans cette voie.

Chanteur et guitariste acoustique de la formation, Yan Leduc parle d’un album plus mature . La pandémie a laissé le loisir aux cinq musiciens, incluant aussi Martin Rocheleau, Patrick Pharand, Brandon Girouard et Simon Joly, d’explorer tout leur potentiel créatif. Ils ont ensuite peaufiné leur disque en sollicitant l’oreille de Rob Langlois à la réalisation et de Fred St-Gelais au mixage.

« Cet album parle de la vie d'aujourd'hui, des étapes peut-être plus difficiles à passer, mais où il y a toujours un brin de lumière à aller chercher. Il y a des textes plus doux et des textes plus corsés. » — Une citation de Yan Leduc, chanteur et guitariste acoustique des Rats d’Swompe

On voulait apporter notre son en spectacle sur un album , poursuit le chanteur, éclairant la sonorité plus rock de cet opus que les gens pourront retrouver sur scène, si jamais [le groupe] retourne sur la route cet été.

Avec les informations de Christelle D'Amours