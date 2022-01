Le DG de la STM quitte la société de transport et se vide le cœur

Dans un communiqué de presse, il évoque d’abord la structure de financement actuelle, qui date des années 90 et est totalement déconnectée des nouveaux besoins pour notre secteur .

Alors que le transport en commun est appelé à jouer un rôle de premier plan pour offrir une alternative à l’auto solo, qui représente le principal mode de déplacement de deux personnes sur trois dans le Grand Montréal, M. Tremblay croit que le gouvernement doit en faire plus pour assurer un financement récurrent et adéquat pour les transports collectifs.

Il y a deux semaines, il avait confié devant la commission des finances de la Ville de Montréal que, malgré des mesures de réduction de services et de report d’entretien des voitures AZUR, il manquait 43 millions de dollars à la Société de transport de Montréal STM pour équilibrer son budget.

Il y a beaucoup de personnes qui pensent, au moment où l'on se parle, que les besoins criants vont être financés par des réductions de dépenses à la Société de transport de Montréal STM . Ça ne sera plus possible. Ça s'est fait pendant des années, et là, on ne peut plus , avait-il déclaré.

« On est rendus vraiment à la croisée des chemins. Ça prend de nouvelles sources de revenus. » — Une citation de Luc Tremblay, devant la Commission des finances de la Ville de Montréal

L' Autorité régionale de transport métropolitain ARTM égratignée

Dans le communiqué de presse annonçant son départ, M. Tremblay en a aussi profité pour dénoncer la structure de gouvernance du transport en commun dans la métropole qu’il juge dysfonctionnelle à plusieurs égards .

Il fait notamment référence à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui chapeaute, depuis 2017, toutes les sociétés de transports de la région, et qui, selon lui, tarde à livrer les bénéfices qui devaient y être associés, ce qui a pour effet de plomber l’essor du transport collectif dans la région .

M. Tremblay travaillait à la STM depuis 28 ans. Il quittera son poste le 2 avril prochain. Le président du conseil d'administration de l'entreprise, Éric Alan Caldwell, a louangé un travailleur infatigable , qui a notamment piloté le déploiement des nouveaux trains AZUR et l’arrivée de 300 nouveaux autobus, en plus de guider l’entreprise durant la pandémie.

Concernant le recrutement du remplaçant de M. Tremblay, la société de transport précise qu'« un mandat sera confié à un comité de travail du conseil d’administration qui sera chargé d’embaucher un nouveau directeur ou directrice générale ». Ce dernier pourra s’adjoindre une firme externe de chasseurs de têtes.

Hier, la Société de transport de Montréal STM avait annoncé que l’ancienne président-directeur général PDG de Vélo Québec Suzanne Lareau représenterait les usagers au sein de son conseil d’administration.

Plus de détails suivront.