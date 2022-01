Anglade prête à abandonner le 3e lien

Dominique Anglade martèle depuis plusieurs mois qu’elle est contre le projet de tunnel proposé par la Coalition avenir Québec CAQ , le qualifiant de pharaonique. Elle laissait toutefois entendre que sa formation politique développerait son propre projet, sa propre vision du 3e lien.

Réfection des ponts

Mercredi, en marge des réunions préparatoires en vue de la nouvelle session parlementaire, Dominique Anglade a poussé un peu plus loin son opposition à un éventuel 3e lien, affirmant que la solution se trouve plutôt dans la réfection des deux ponts actuels.

Ça passe définitivement par une amélioration sur les deux ponts actuels oui et pas nécessairement de 3e infrastructure , a-t-elle répondu aux questions répétées des journalistes.

Pas une priorité

La cheffe libérale souligne aussi que ses priorités seront à l’image de celles des citoyens.

Pour ce qui est de la suite, nous, on va vraiment se coller aux priorités actuelles des Québécois , affirme-t-elle.

Dans la région de Québec, où l’appui au projet de 3e lien est passé sous les 50 %, en juin, il y a fort à parier que la priorité du Parti libéral du Québec dans la grande région de Québec ne sera pas de présenter une nouvelle version du projet de 3e lien.

La ministre Geneviève Guilbault en point de presse. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Vive réaction

La déclaration de Dominique Anglade s’est attiré les foudres de la vice-première ministre du Québec et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

Je ne sais pas dans quel monde vit le Parti libéral. C'est une question que je me pose de plus en plus souvent depuis trois ans. Ils n'ont pas de représentation politique dans Québec et Chaudière-Appalaches. C'est peut-être ce qui fait qu'ils sont moins intéressés par ces deux régions-là , a-t-elle lancé.

Geneviève Guilbault a une fois de plus rappelé que le projet de 3e lien était essentiel pour la région et que son parti allait le réaliser.