Depuis l’Arctique, à Tuktoyaktuk, jusqu’à la capitale territoriale, Yellowknife, les entreprises ont été mises à rude épreuve par de nombreuses éclosions de COVID-19, la perte des touristes et l'incapacité de l'aide gouvernementale de couvrir la totalité des pertes subies au cours des deux dernières années.

Ce sont des montagnes russes financières , résume Ken Lindholm, le directeur du magasin End of the Road.

Lors de la haute saison touristique, End of the Road, qui comprend un magasin, une auberge et un restaurant à Tuktoyaktuk, emploie sept personnes. Aujourd’hui, elles ne sont plus que trois.

Le magasin est ouvert sept heures par jour, alors que le restaurant et l’auberge sont fermés.

Vous ne pouvez pas avoir cinq employés parce qu’ils n’auraient quasiment pas d’heures.

Le président de la Chambre de commerce de Yellowknife, Robert Warburton, explique que l’organisme a récemment sondé, par courriel, les entreprises locales sur leur état actuel.

« Certains propriétaires nous ont appelés. Ils étaient trop émus devant le risque de perdre leur affaire pour pouvoir le mettre par écrit. Il y a une grosse souffrance financière en ce moment. » — Une citation de Robert Warburton, président de la Chambre de commerce de Yellowknife

Le président de la Chambre de commerce de Yellowknife, Robert Warburton, affirme connaître trois entreprises qui devront mettre la clef sous la porte dans les deux prochains mois. Photo : Avec la permission de Robert Warburton

M. Warburton implore le gouvernement de rouvrir le territoire au tourisme avant que des entreprises ne ferment pour de bon. Certains propriétaires doivent piger dans leurs économies personnelles, ajoute l’homme.

D’autres sont devenus insolvables, particulièrement dans l’industrie touristique, au point où certains ont dû vendre leurs biens. Certaines entreprises ont déclaré à la chambre que leurs revenus annuels ont chuté d'environ 70 %.

Des aides financières insuffisantes

Eric Binion, le propriétaire du café Barren Ground de Yellowknife, ressent la pression de la dernière vague. Il affirme avoir perdu 60 % de ses revenus.

C’est notre pire mois, pire que lors du premier confinement. Ce serait bien de recevoir une aide rétroactive.

Il explique que les programmes de subventions salariales ont permis à Barren Ground de conserver son personnel même lorsque les revenus ont chuté et il espère qu'un rebond de la trésorerie suivra une baisse du nombre de cas.

Robert Warburton note que lorsque Omicron s’est répandu au territoire, il n’y a pas eu de confinement formel décrété par le gouvernement, ce qui a empêché certaines entreprises de bénéficier de l’aide gouvernementale.

De nombreuses entreprises ont atteint le maximum de ce qu'elles pouvaient obtenir des programmes de financement territoriaux lancés à l'automne, comme le Programme d’appui aux entrepreneurs et au développement économique, qui offre jusqu'à 5000 $ par entreprise touchée par les restrictions sur les rassemblements.

C'est loin d'être suffisant pour compenser les pertes de revenus dues à l'absence de personnes au centre-ville.

La chambre prévoit de rencontrer le gouvernement territorial en février.

Joshua Earls (à droite), qui possède l'épicerie Ramparts, et ses trois frères ont créé un service de livraison pendant la pandémie. Photo : Avec la permission de Joshua Earls

Un peu d’optimisme pour l’été

Joshua Earls, qui possède l’épicerie et la quincaillerie Rampart Rentals, à Norman Wells, est le président de la chambre de commerce locale.

Selon lui, la baisse du tourisme a entraîné un déclin économique général dans la région, et il a dû s'adapter, notamment en créant un service de livraison pour les personnes isolées.

Les affaires, dit-il, étaient vivantes avant la pandémie, mais les voyagistes n'ont pas été autorisés à venir ici l'été dernier. Ils apportent beaucoup de trafic piétonnier et cela crée un peu d'animation en ville.

M. Earls se dit pourtant optimiste : certains organisateurs de voyages d'été ont déjà passé des commandes de fournitures qui seront livrées sur la route d'hiver.

Toute activité commerciale supplémentaire a un impact assez significatif sur nous. Nous espérons que le [tourisme] reviendra cet été.

Avec les informations d'Avery Zingel