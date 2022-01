COVID-19 : 3 morts et un taux d’hospitalisation stable à Terre-Neuve-et-Labrador

Les trois personnes dont la COVID-19 a fauché la vie étaient de la zone sanitaire du centre. Depuis le début de la pandémie, 34 personnes sont mortes après avoir contracté le virus à Terre-Neuve-et-Labrador.

La province signale que, comme la veille, 20 personnes sont à l’hôpital en raison de la COVID-19. De plus, 60 patients supplémentaires ont contracté la maladie au sein des établissements ou ont obtenu un résultat positif à un test de dépistage après leur admission, pour un total de 80 personnes atteintes de la COVID-19.

Le niveau d’alerte 4 est toujours en vigueur à Terre-Neuve-et-Labrador. La situation sera réévaluée le 31 janvier.

Par ailleurs, la province annonce que tous les gens qui ont été atteints de la COVID-19 depuis le 21 décembre et qui deviendront dans les 90 jours subséquents un contact étroit d’un nouveau cas actif déclaré n’auront pas besoin de s’isoler ou de se faire tester.

Compte tenu de ce que nous savons de la réponse du système immunitaire [à Omicron], l’immunité semble durer au moins 90 jours , explique la médecin hygiéniste en chef, la Dre Janice Fitzgerald.

Le retour à l’école

Mardi, les élèves de la province sont retournés à l’école en présentiel pour la première fois en 2022.

Lors d’un point de presse mercredi, le premier ministre de la province, Andrew Furey, a précisé qu'environ 80 % des élèves étaient présents lundi et mardi. Ce sont des nouvelles encourageantes , a-t-il dit.

En ce moment, près de 80 % des enfants entre 5 et 11 ans ont reçu leur première dose de vaccin à Terre-Neuve-et-Labrador. De plus, 93 % des adolescents qui sont éligibles ont reçu leurs deux doses et 70 % des enseignants de la province ont reçu leur dose de rappel.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey (à gauche), et la médecin hygiéniste en chef de la province, la docteure Janice Fitzgerald (à droite), lors d’un point de presse le 26 janvier 2022. Photo : Radio-Canada

La Dre Janice Fitzgerald a indiqué en point de presse mercredi que le variant Omicron n’a pas de répercussions aussi sévères que le variant Delta pour les enfants. De plus, le haut taux de vaccination de la province les protège.

Le retour dans les écoles est l’un de nos plus gros ajustements afin d’apprendre à vivre avec la COVID-19. Je suis consciente que cela crée un malaise pour certains , affirme la Dre Janice Fitzgerald. Mais les bienfaits de l’école pour la santé, le développement et le bien-être des enfants dépassent largement le risque de la maladie au sein de ce groupe d’âge.

La Dre Janice Fitzgerald s’attend à ce que l’ouverture des écoles crée une augmentation de cas de COVID-19.

Nous devons accepter cette recrudescence, car elle permet aux enfants de la province d’être où ils doivent être [à l’école] , dit-elle. Mais s’il vous plaît, n’assumez pas que le retour aux écoles justifie un retour à toute activité normale. Nous sommes encore au niveau d’alerte 4.

304 nouveaux cas

La province enregistre 308 rétablissements et 304 nouvelles infections, mercredi.

Parmi ces cas, 240 sont répertoriés dans la zone sanitaire de l’est, 36 dans la zone du centre, 23 dans la zone de l’ouest et cinq dans la zone de santé Labrador-Grenfell.

Un total de 2017 tests de dépistage ont été effectués mardi à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Associated Press / Charles Krupa

Dans la province, plus de 93,40 % de personnes admissibles de plus de 12 ans ont reçu leur vaccin contre la COVID-19.

Selon le Centre de contrôle pour les maladies de la province, les personnes âgées qui ne sont pas vaccinées ont cinquante fois plus de chance de se retrouver à l’hôpital en comparaison à ceux qui ont eu leurs trois doses. C’est un fait accablant , commente Andrew Furey.

Les autorités sanitaires de la province estiment maintenant qu’il y a 2680 cas actifs de la maladie à Terre-Neuve-et-Labrador.