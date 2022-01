Futur hôpital en Outaouais : les besoins de toute de la région en priorité, disent les MRC

La Conférence des préfets de l’Outaouais, formée des quatre préfets des Municipalité régionale de comté MRC de la région, s’est d’ailleurs prononcée en ce sens par le biais d’une résolution, lundi.

Cette dernière demande aussi au comité de sélection de l’emplacement de les tenir informer des étapes à cet égard.

La présidente de la Conférence des préfets de l’Outaouais et préfète de la Municipalité régionale de comté MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, souligne qu’avec cette résolution, le groupe demande que le nouvel emplacement choisi doit être établi en fonction des besoins de l’ensemble de la région de l’Outaouais, donc les quatre MRC et la Ville [de Gatineau] .

On signifie aussi au comité de sélection (...) qu’on va avoir un intérêt de collaborer avec eux dans le but de cibler le meilleur emplacement , a-t-elle expliqué en entrevue, mercredi, à l'émission Les matins d'ici.

Mme Lamarche souligne qu’il faut retenir que cet hôpital sera construit dans l’intention de desservir la population pendant plusieurs décennies.

En voyant toutes les sorties publiques en faveur de construire le nouveau centre hospitalier dans le centre-ville de Gatineau, Chantal Lamarche dit trouver très dommage que tout le monde s’en mêle en ce moment.

« Là, il y a des gérants d’estrade partout qui veulent cibler et appuyer tout le monde. Mais si on commence à faire ça, on ne finira jamais. Il faut se fier au comité puis se fier au gouvernement qui a annoncé ça le 14 octobre 2020. »