Une série d’attaques dans les rues de Calgary motivée par la haine, selon la police

Après avoir examiné le dossier, l’équipe des crimes haineux et extrémistes du service de police de Calgary conclut que des attaques au couteau qui ont eu lieu au centre-ville en décembre étaient motivées par la haine.

Nous pensons que les victimes ont été attaquées en raison de leur situation socio-économique , explique le sergent Matt Messenger dans un communiqué de presse. Elles ont été visées parce qu’elles étaient sans-abri ou avaient d’autres vulnérabilités.

On parle d’un crime haineux, que ce soit une agression, un vol ou un acte de vandalisme par exemple, lorsque la personne qui commet l'acte est motivée par des biais, des préjugés ou de la haine, basés sur les caractéristiques personnelles de la victime, peut-on lire dans le communiqué.

Le document précise que cela n'entraîne pas d’accusations supplémentaires, mais qu’un juge peut considérer cela comme une circonstance aggravante.

Dans ce dossier, deux hommes ont été arrêtés et accusés.

Un premier, âgé de 21 ans, fait face à 9 chefs d’accusation. Un second, âgé de 29 ans, fait face à 12 chefs d'accusation.

Leur arrestation fait suite à trois attaques violentes survenues à quelques minutes d'intervalle vers 4 h, le matin du 21 décembre, dans le centre-ville de Calgary.

À chaque fois, les victimes ont été aspergées avec un extincteur avant d’être poignardées. Elles avaient alors été transportées à l'hôpital avec des blessures sérieuses, mais dans un état stable.

Les enquêteurs ont réussi à avoir la description des deux agresseurs grâce à des images de vidéosurveillance.

Lors d’une perquisition, deux jours après les agressions, les deux hommes ont été arrêtés et plusieurs objets saisis, notamment des vêtements correspondant à ceux portés par les agresseurs sur les vidéos, des couteaux, des attaches autobloquantes, du répulsif à ours, des coups-de-poing américains, de petites quantités de drogues différentes, des munitions et un fusil de calibre 22 au canon scié.

Selon le communiqué de la police, les enquêteurs pensent que ces attaques étaient aléatoires et n'avaient d'autre but que de blesser volontairement des gens.