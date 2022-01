Après plus de 2 ans de fermeture, les travaux de la piscine du PEPS bientôt terminés

Après plus de deux ans de fermeture, les travaux de la piscine du PEPS du Cégep de Rimouski doivent être terminés dans les prochaines semaines. Le bassin nécessitait des travaux majeurs et est fermé depuis août 2019.

Le Cégep de Rimouski précise toutefois que la date de réouverture de la piscine au public reste à être fixée, en fonction des besoins de l'équipe pédagogique et de celle du PEPS.

Les travaux de rénovation de la piscine avaient été lancés le 5 avril 2021, après plusieurs mois d'attente.

On a dû fermer la piscine pendant presque une année [avant que ne débutent les travaux] parce qu'il y avait des bris dans la piscine. Il a fallu lancer les travaux par la suite. Donc, ça donne peut-être l'impression que la piscine a été en rénovations pendant quelques années, alors qu'en fait, elle n'a été en rénovations que l'année dernière , précise le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier.

Le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier, indique que la piscine a dû être fermée en août 2019 en raison de bris, mais qu'elle n'a subi des travaux qu'à partir d'avril 2021, le temps de préparer les plans et de lancer les appels d'offres (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Il ajoute qu'entre la décision de fermer la piscine et le début des travaux, il a fallu faire le montage des plans et devis ainsi que le montage financier.

La restauration d'une piscine de cette taille-là, ce n'est pas tout le monde qui a l'expertise [pour la faire]. Nous, on n'a pas l'expertise à l'interne. On ne répare pas ça nous-mêmes avec nos équipes. C'est quelque chose de plus délicat que de la réfection habituelle dans les bâtiments , poursuit le directeur général.

Le coût des travaux est évalué à plus de 3,3 millions de dollars. Pour réaliser ce projet, le Cégep a bénéficié d'une aide financière de plus de 2,3 millions de dollars provenant de l'Entente bilatérale fédérale-provinciale (EBI).

Travaux de rénovation à venir pour le reste du PEPS

Le reste du bâtiment du PEPS doit lui aussi subir une cure de jouvence. Les travaux ne devraient pas comprendre d'ajout aux infrastructures en tant que tel, mais celles déjà existantes doivent être actualisées, indique le Cégep dans une réponse transmise par écrit.

Les travaux doivent s'amorcer au printemps 2023 pour se terminer à la fin de 2024.

D'ici là, le Cégep doit lancer différents appels d'offres pour en vue de la réalisation des travaux.

Le PEPS du Cégep de Rimouski (à droite) doit subir une cure de jouvence dans les années à venir. Le coût des travaux est estimé à plusieurs millions de dollars (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Le Cégep indique qu'il compte s'arrimer avec la tenue des Jeux du Québec à Rimouski, prévus pour 2023, pour le déploiement des travaux.

Toujours par écrit, le Cégep affirme que les coûts du projet de rénovation du PEPS s'élèvent à plusieurs millions de dollars. Il ajoute qu'il préfère ne pas s'avancer sur un montant précis pour l'instant puisque les estimations proviennent d'une étude préliminaire effectuée il y a quelques années déjà.

En avril 2018, le Cégep évaluait les coûts de rénovation du PEPS à sept millions de dollars. Le directeur général espérait alors que ces travaux soient terminés pour 2019.