Le gouvernement Legault attendu de pied ferme sur sa contribution santé

Le projet de loi qui doit permettre d’imposer une contribution santé aux Québécois non vaccinés, attendu dès la reprise des travaux parlementaires, la semaine prochaine, est attendu de pied ferme par les partis d’opposition à l’Assemblée nationale.

A priori, je ne vois pas comment on va être en faveur d’une telle mesure , a commenté la cheffe libérale Dominique Anglade lors d’un point de presse donné mercredi en marge du caucus présessionnel de sa formation.

Mais on va attendre de voir ce qui va être déposé, parce qu’on spécule, on n’a pas les documents ou quoi que ce soit par rapport à cette mesure-là, qui semble assez improvisée de la part du gouvernement , a-t-elle ajouté.

Selon Mme Anglade, l’idée même de facturer les gens qui disent non aux vaccins soulève mille questions , sur les plans éthique et légal, mais aussi en matière d’efficacité.

Pour la cheffe du PLQ, le gouvernement Legault devrait se concentrer sur ce qu’il convient de faire pour affronter la pandémie maintenant, plutôt que d’imposer une mesure qui pourrait ne pas s’appliquer avant l’an prochain.

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade (archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

C’est beaucoup plus dans ces manières de faire là qu’on va être capables d’aller convaincre la population, de rassurer la population, plutôt qu’avoir une mesure qui va peut-être s’appliquer l’année prochaine – on ne le sait même pas – et dont l’efficacité sera loin d’être démontrée , a-t-elle dit.

« On a encore l’impression que c’est un gouvernement qui gère par sondages, qui arrive avec une idée qui n’est visiblement pas réfléchie. […] Si vous me posez la question : "est-ce que c’est une diversion?" Absolument. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, affirme lui aussi que son parti lira le projet de loi avant de faire son lit sur ce qu’il appelle une taxe santé , mais sans cacher qu’il entretient des réserves importantes sur le principe qui le sous-tend.

Emmerder les non-vaccinés, ce n'est pas une stratégie de sortie de crise, c'est une stratégie politique d'un gouvernement qui a perdu le contrôle , a-t-il commenté à l’occasion du caucus organisé par le parti en vue de la rentrée parlementaire.

François Legault cherche à canaliser la frustration légitime des Québécois vers une cible : les non-vaccinés. Moi, cette frustration-là, je la comprends puis je la partage, mais ce n'est pas constructif , a-t-il fait valoir.

« Punir les non-vaccinés, ça n'ajoute pas un seul lit d'hôpital, ça ne ramène pas une seule infirmière et ça n'empêche pas les gens d'attraper la COVID. On a besoin de solutions, pas de punitions, aussi satisfaisantes que peuvent être parfois les punitions. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Selon M. Nadeau-Dubois, l’approche du gouvernement caquiste risque de diviser davantage les Québécois, voire d’inciter des Québécois à se joindre au Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime, affaiblissant en fin de compte la lutte collective contre le virus.

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois (archives) Photo : Radio-Canada / David Richard

M. Nadeau-Dubois a profité de son point de presse pour faire trois propositions au gouvernement Legault dans le but de convaincre des Québécois non vaccinés de changer leur fusil d’épaule. Il faut rapprocher le vaccin des gens , a-t-il résumé.

Québec solidaire propose ainsi de mettre sur pied des brigades de proximité pour aller cogner aux portes dans les quartiers où le taux de vaccination est faible, de créer un fonds d'urgence de 15 millions de dollars pour financer des initiatives communautaires de promotion de la vaccination et d’offrir des vaccins dans les groupes de médecine familiale (GMF) et les centres locaux de services communautaires (CLSC).

Québec solidaire demande aussi au directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, de se prononcer sur l’idée d’imposer une contribution santé aux Québécois non vaccinés.

« C'est essentiel que la santé publique nous dise si elle a un avis sur la question et, si oui, quel est-il? L'impression que nous avons […] c'est que la taxe vaccin, c'est plus une mesure politique qu'une mesure de santé publique. C'est pour ça que c'est important d'entendre le Dr Boileau sur cette question. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Le Parti québécois n'a pas commenté le dossier mercredi, mais son porte-parole en matière de santé, Joël Arseneau, avait aussi assimilé l'approche du gouvernement à une manœuvre de diversion qui a l'air profondément improvisée.

Mme Anglade et M. Nadeau-Dubois ont tous deux souligné qu'il importait de ne pas toucher au principe de l'universalité des soins de santé en vigueur au pays. Tout indique cependant qu'il n'est pas question de priver les personnes non vaccinées de soins, mais uniquement de les faire payer un montant significatif pour leur choix.