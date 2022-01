L’aménagement de frayères à éperlans sur le lac Saint-Jean est reporté

Le directeur de la CLAP, Marc Archer, explique que Rio Tinto vient tout juste de les aviser que le niveau du lac Saint-Jean sera nettement plus élevé que prévu cet hiver. Avec ce report forcé des travaux en mars et avril, il devenait trop dangereux pour la machinerie de s’affairer sur des glaces trop friables. Les travaux seront donc réalisés l’an prochain ou dans deux ans.

Nous autres, ce qu'on cherche à faire, c'est de produire davantage d’éperlans pour stabiliser ou atténuer les fluctuations d'abondance de la ouananiche, tout ça dans le but d'améliorer la qualité de la pêche sportive, explique M. Archer. Ça va retarder de quelques années les résultats bénéfiques pour la ouananiche et pour la pêche.

L'éperlan est la proie préféré des ouananiches. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

La porte-parole de Rio Tinto explique que ce sont les conditions hivernales qui sont en cause. Malika Cherry indique que la multinationale avait déjà reporté les travaux d’entretien prévus à sa centrale de Chute-des-Passes à deux reprises. Le couvert neigeux constaté ces dernières semaines permet cette fois à l'entreprise d’aller de l’avant avec ses travaux.

Ce sont des travaux prévus depuis plusieurs années, explique la porte-parole. L’année dernière on n’a pas pu les réaliser à cause de la faible crue. L’année d’avant, on a été obligé de les reporter aussi à cause de la COVID-19. Cette année les conditions sont présentes pour qu’on puisse procéder à ces travaux.

Ces opérations auront pour effet de maintenir le niveau du lac Saint-Jean à une hauteur moyenne d’environ 2,1 mètres (7 pieds) cet hiver. À cette période-ci, le niveau du cours d’eau est plutôt aux alentours d’un mètre (3,5 pieds) habituellement.

La Corporation LACtivité Pêche avait prévu aménager une quarantaine de frayères à la sortie de la rivière Mistassini cet hiver. Le report des travaux pourrait faire grimper les coûts de 175 000 $ à 200 000 $. Ils étaient estimés à 500 000 $.

Avec les informations de Gilles Munger