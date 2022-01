Jean Lamarche pour l’imposition du passeport vaccinal aux élus municipaux

Si jamais c’est fait de façon informelle ou c’est fait de façon volontaire, je vais m’adresser au conseil et ensuite ensemble on verra comment on avance là-dedans , a répondu Jean Lamarche à la question de Marie-Claude Julien à l’émission Toujours le matin, mercredi.

« Si vous voulez mon avis personnel, on devrait tous avoir le passeport, on devrait tous avoir nos vaccins. » — Une citation de Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Maintenant, il y a des gens qui souhaitent le dire haut et fort comme moi, il y en a d’autres qui souhaitent rester discrets avec ça , a-t-il enchaîné.

Les conseillers François Bélisle et Jonathan Bradley ont fait savoir qu’ils étaient également en faveur d’une telle mesure.

Le premier magistrat a également affirmé avoir approché les autres élus de Trois-Rivières de façon informelle l’automne dernier, à sa propre initiative, dans le but de mesurer leur intérêt à devenir ambassadeur de la campagne de vaccination, comme lui.

Dès qu’il y a une personne qui a affirmé qu’elle n’était pas intéressée, j’ai freiné tout de suite, parce que ça on le fait tous ensemble ou on ne le fait pas.

Le passeport vaccinal est exigé notamment pour les élus de Montréal et de l’Assemblée nationale.