40 personnes hospitalisées pour des soins contre la COVID-19 sur la Côte-Nord

Avec une hausse de trois hospitalisations mercredi, ce sont 40 personnes qui sont à l'hôpital sur la Côte-Nord pour soigner des symptômes de la COVID-19. Pendant ce temps, la tendance est à l'inverse à l'échelle du Québec où on enregistre plutôt une baisse de patients hospitalisés au sein de ces centres hospitaliers.

23 de ces 40 hospitalisations ont lieu au centre hospitalier de Baie-Comeau, et les 17 autres sont à l’hôpital de Sept-Îles. Le quart de ces patients hospitalisés, soit dix hospitalisations, ont la COVID-19 comme diagnostic principal.

L’éclosion qui a lieu aux unités conjointes de courte durée gériatrique et de réadaptation fonctionnelle intensive de l’hôpital Le Royer à Baie-Comeau continue de prendre de l’ampleur. À l’heure actuelle, 15 usagers et moins de cinq travailleurs sont infectés par le virus SRAS-CoV-2 au sein de l’unité.

Une autre éclosion est toujours active aussi à l’hôpital de Sept-Îles. 11 usagers et moins de cinq travailleurs ont contracté le virus au sein de l'unité de courte durée gériatrique et de réadaptation fonctionnelle intensive.

D'autres éclosions sont toujours en cours dans dix installations distinctes du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord. Les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des Bergeronnes, de Sept-Îles et N.-A.-Labrie de Baie-Comeau, tout comme l'unité de chirurgie à l’hôpital, sont actuellement aux prises avec des éclosions au sein de leurs établissements.

Selon le dernier bilan quotidien publié par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord vendredi, 75 personnes ont reçu un résultat positif à la suite d’un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

Un nouveau sommet pourrait aussi avoir été franchi en ce qui concerne le nombre de travailleurs de la santé au CISSS de la Côte-Nord qui sont absents du travail en raison d’une exposition au virus. En date de mercredi, 241 travailleurs manquaient au poste, sur un total d’environ 4 000 travailleurs du CISSS de la Côte-Nord.

689 cas actifs de COVID-19 sont comptabilisés à l’heure actuelle dans la région.

Les données officielles ne comptabilisent que les résultats des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , qui sont réservés à une tranche limitée de la population. Ces données sous-évaluent donc largement le nombre de cas réels.