Girls Just Want to Have Fun, de Cyndi Lauper, atteint le milliard de vues sur YouTube

Le tube qui a lancé la carrière de Cyndi Lauper dans les années 1980, Girls Just Want to Have Fun, vient de dépasser le milliard de visionnements sur YouTube, le faisant passer dans la catégorie d’autres immenses succès tels que Despacito et Gangnam Style.

La chanson est sortie sur l’album She’s So Unusual en 1983, et est devenue un hymne féministe. Dans la vidéo, on voit la chanteuse danser dans les rues de New York, parler au téléphone et confronter ses parents qui lui font des reproches au sujet de son comportement.

Il s’agit de la cinquième chanson des années 1980 à atteindre le milliard de vues, rapporte le magazine Variety. On retrouve parmi celles-ci Sweet Child O’ Mine, de Guns N’ Roses, Billie Jean, de Michael Jackson, et Never Gonna Give You Up, de Rick Astley.

Quand nous avons fait la vidéo, il n’y avait pas de YouTube, alors quand on y pense, sa portée est vraiment extraordinaire, a réagi la chanteuse dans un communiqué. Sa longévité. Le fait que les gens cherchent encore activement à trouver cette vidéo et à l’écouter. Wow. Je suis vraiment reconnaissante.

Cyndi Lauper insiste sur le fait qu’il s’agit d’une chanson politique . Quand j’ai mis mes mains féministes sur la pièce, je savais que je voulais en faire un hymne pour toutes les femmes.

À sa sortie, Girls Just Want to Have Fun avait atteint la deuxième position du palmarès Billboard et sa vidéo avait été largement diffusée sur la toute jeune chaîne MTV, lancée deux ans plus tôt.