Légère remontée des hospitalisations de patients atteints de la COVID en Estrie

Lundi, le bilan du ministère de la Santé rapportait que 145 personnes étaient hospitalisées dans un des établissements du CIUSSS de l'Estrie. Mardi, ce nombre avait gonflé à 153 et mercredi, à 165.

Le nombre de patients aux soins intensifs reste plus stable. Un patient de plus se trouvait dans une des unités de soins intensifs du CIUSSS de l'Estrie mardi, mais ce chiffre est redescendu à 20, mercredi.

Quant aux décès liés à des complications de la COVID-19, la santé publique de l'Estrie en recense un total de 493, soit une vingtaine de décès en près d'une semaine.

La santé publique rapporte également que plus de 80 % des personnes âgées de 70 ans et plus ont obtenu une dose de rappel contre le coronavirus. Ce pourcentage est beaucoup plus faible dans les autres tranches d'âge : 19,5 % des 18-29 ans ont reçu cette troisième dose, 26,1 % des 30-39 ans, 33,6 % des 40-49 ans, 45,8 % des 50-59 ans et 67,3 % des 60-69 ans.

Au total, en Estrie, 80,6 % de la population âgée de 5 ans et plus est considérée comme adéquatement vaccinée.