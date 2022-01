Terminé le poison dans les territoires gérés par la Sépaq

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) va cesser d'utiliser des rodenticides toxiques et mortels autour de ses bâtiments. Terminé donc le poison. On se tourne désormais vers des produits naturels pour empêcher les rats, les souris et d'autres bestioles jugées nuisibles, d'entrer dans les bâtiments.