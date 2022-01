Patrick Allvin nommé directeur général des Canucks

Le Suédois de 47 ans sera le 12e directeur général de l’histoire de l'équipe.

Patrick Allvin, qui fait partie de l'organisation des Penguins depuis 17 saisons, a travaillé comme directeur général adjoint sous Jim Rutherford, à Pittsburgh. Il a notamment été responsable du recrutement amateur pour les Penguins avant d'être promu au rang de directeur adjoint en 2020.

Parmi les autres candidats au poste de directeur général des Canucks de Vancouver se trouvaient Mathieu Darche, Scott Mellanby et Sean Burke.

Je suis reconnaissant et heureux d’obtenir cette opportunité. J’aimerais remercier Jim [Rutherford] et la famille Aquilini [propriétaire du club] de leur confiance en moi , a affirmé Patrick Allvin par voie de communiqué. Diriger une formation de la Ligue nationale au Canada est un honneur et l'objectif est de bâtir une équipe championne à Vancouver.

Patrick et moi avons travaillé ensemble sept ans et je pense qu’il sera un excellent DG , a ajouté Jim Rutherford, président des opérations de hockey des Canucks. Il a remporté trois coupes Stanley et possède de l’expérience à tous les niveaux. Il est intelligent, planche fort, prend des décisions judicieuses.

Maintenant dirigé par l’instructeur-chef Bruce Boudreau, Vancouver se trouve au septième rang de la Division pacifique avec 41 points.

Avec des informations de Marc-Éric Bouchard