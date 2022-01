Les plateformes en ligne dépassent la télé traditionnelle pour la 1re fois au Québec

Ce sont maintenant 71 % des adultes du Québec qui disposent d’un abonnement à une plateforme de diffusion en continu, contre 66 % de cette population qui dispose d’un abonnement à un service de télévision traditionnel à la maison, selon une enquête intitulée Portrait numérique des foyers québécois (Nouvelle fenêtre) , dernière des enquêtes NETendances de l’ATN à voir le jour.

Les données rapportées dans l’enquête confirment une tendance amorcée il y a quelques années. Le taux d’abonnement à un service de télévision traditionnelle a chuté de 6 % par rapport à 2020 et de 13 % depuis 2018.

La télévision traditionnelle demeure populaire chez les personnes âgées de 55 ans et plus. Les plus hauts taux d’abonnement sont observés chez les 55 à 64 ans (74 %), les 65 à 74 ans (77 %) et les 75 ans et plus (75 %). Elle l’est beaucoup moins chez les 18 à 24 ans (56 %) et chez les 25 à 34 ans (51 %).

Netflix, plateforme favorite du public québécois

L’enquête de l’ATN démontre également quelles plateformes de diffusion en continu sont les plus populaires au Québec. Netflix mène le bal, loin devant, avec 57 % des Québécois et Québécoises ayant un abonnement. Suivent ensuite Amazon Prime (29 %), Disney+ (18 %), Club illico (16 %), ICI Tou.tv Extra (9 %) et Crave TV (8 %).

Encore une fois, il y a une corrélation entre l’âge des internautes et leur intérêt pour les services payants de visionnement en ligne. Alors que 90 % des personnes de 18 à 24 ans sont abonnées à au moins une plateforme, ce pourcentage passe à 64 % chez les personnes de 55 à 64 ans, puis à 22 % chez les personnes de 75 ans et plus.