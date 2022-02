Santé mentale : comprendre la réalité des personnes afrodescendantes

Djennie Laguerre est comédienne et conteuse. Pendant longtemps, elle a été suivie par un thérapeute qui ne fait pas partie de sa communauté afrodescendante. Ça a bien été. On parlait beaucoup de mon rôle de mère, de ma situation . Pourtant, l’artiste sent que la relation a manqué une certaine dimension. La personne blanche veut t’aider, mais elle ne connaît pas ta réalité .

« Des fois, elle essaye tellement de te rassurer, te faire comprendre qu’elle ne fait pas partie des personnes qui t’oppressent qu’elle ne prend pas le temps de te dire que ce n’est pas ton imagination. Sans le vouloir parfois, on te fait sentir mal… » — Une citation de Djennie Laguerre, résidente de Toronto

Avec la pandémie et les événements qui ont suivi la mort de George Flyod, la Torontoise a décidé de consulter un thérapeute noir . Elle va trouver rapidement le vocabulaire, la dimension générationnelle, noire , se remémore-t-elle.

Pour Djennie Laguerre, il est important d’avoir un thérapeute qui comprend sa réalité à la fois en tant que femme et en tant que personne noire. Tu as l’impression que la personne te voit vraiment .

La comédienne d'origine haïtienne Djennie Laguerre Photo : Courtoisie

Elle ajoute par ailleurs qu’un thérapeute noir lit plus facilement ses émotions. Elle va comprendre [deviner] que dans quelques minutes, on va avoir besoin de pleurer et non pas qu’on est fâché, enragé .

L’an dernier, 9220 psychologues ont été autorisés par l’Ordre. Ne collectant pas encore les données concernant le pourcentage de ces professionnels membres de la diversité culturelle, l'Ordre dit ne pas connaître leur nombre. La question demeure toutefois importante , confie par écrit Deborah Adams, registraire et présidente générale de l’Ordre.

« Les psychothérapeutes autorisés que nous recruterons pour constituer le groupe seront invités à fournir des conseils concernant une stratégie EDI [équité, diversité, inclusion] complète, qui, je pense, comprendra la collecte et l'utilisation de données sur les origines ethniques et les identités raciales de nos inscrits et de leurs clients. » — Une citation de Deborah Adams, registraire et présidente générale, Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario

Il y a deux ans, la Torontoise Maudeline Siméon a fait une dépression. Son thérapeute n’est pas une personne racisée. Ce que je vivais de difficile avait rapport avec ma culture, mon origine , confie-t-elle.

La crainte d’être jugée, mal comprise, la méconnaissance de sa réalité par sa thérapeute ont fait en sorte que la mère de famille ne puisse se confier librement à celle-ci. Parfois, elle me donnait des trucs à faire [stratégies] qui ne correspondaient pas à ma réalité .

En naviguant sur internet, la Franco-ontarienne découvre une coach d’origine haïtienne qui vit en Ontario comme elle. Le courant a passé instantanément entre les deux femmes. Notre première séance devrait être de 15 minutes. Ça a duré une heure. On avait tellement à se dire , dit-elle en souriant. Pour elle, cette rencontre a été salutaire.

« C’était vraiment au bon moment parce que même si j’étais avec l’autre thérapeute, j’étais toujours au bord du précipice. » — Une citation de Maudeline Siméon, résidente de Toronto

Maudeline Siméon préfère la prise en charge thérapeutique basée sur sa culture parce qu’elle n’avait pas besoin de s’expliquer constamment. Elle me comprenait à demi-mots [...] Parfois, je ne pouvais pas parler, seulement pleurer, elle comprenait .

Maudeline Siméon regrette que la santé mentale soit un sujet tabou au sein des communautés noires, surtout la communauté haïtienne .

Elle encourage d'autres personnes noires à chercher l'aide dont elles ont besoin. Trouvez un groupe de support, ça fait du bien .

Pour Olivier Engouté, psychothérapeute de profession, l'accès à un thérapeute d’ascendance africaine répond à un besoin d’équité sociale. La société a été bâtie dans un modèle homogène de population, mais avec les diverses vagues d’immigration la société canadienne est maintenant hétérogène, arc-en-ciel . L’Ottavien croit que la relation de confiance entre client et thérapeute peut s’établir plus facilement si les deux entités ont accès aux mêmes références culturelles.

Il y a des clés de lecture qu’un thérapeute issu de la minorité comprendrait plus facilement .

Yann Vivette Tsobgni a fondé l’Institut Résiliences qui offre des services de conseil, d'interventions culturelles et de santé mentale pour les communautés noires Photo : Yann Vivette Tsobgni

Pour Yann Vivette Tsobgni, chercheuse en santé mentale et clinicienne, tout dépend du besoin du client. Elle raconte qu’une cliente lui a été recommandée, mais cette dernière souhaitait spécifiquement avoir un thérapeute noir qui a vécu le génocide des Tutsis au Rwanda comme ce fut le cas pour elle. A contrario, Mme Tsobgni est originaire du Cameroun. La couleur n’est pas une compétence , dit-elle.

« On peut être noir, mais ne pas convenir à une personne noire en raison de l’expérience, du parcours ou tout simplement parce qu’on ne correspond pas à ses critères de recherche. » — Une citation de Yann Vivette Tsobgni, chercheuse en santé mentale et clinicienne

La clinicienne conçoit tout de même qu’il est parfois pertinent d’avoir un thérapeute issu de sa communauté.

Comprendre la réalité des personnes LGBTQIA+ noires et francophones

Les Canadiens LGBTQIA+ noirs et francophones ont une identité diversifiée qui nécessite une prise en charge reconnaissant les expériences propres à cette communauté.

Vincent Francoeur a crée un podcast bilingue, Mental Health much, qui aborde la santé mentale et le monde queer. Photo : Henrique Magoo

Vincent Francoeur est psychothérapeute à Toronto. Il intervient auprès des personnes queer et explique que certains patients évitent des thérapeutes issus de leur milieu culturel en raison des tabous. Il y a la peur [du bris] de la confidentialité . Il reconnaît aussi l’importance des compétences culturelles dans l’intervention auprès des clients. Ça peut devenir lourd pour un client d’expliquer tout le temps qui ils sont, c’est quoi leur culture .

« Il faut faire attention aux enjeux de privilège et de pouvoir dans la relation [thérapeute-client]. Ce qui compte, c’est de se sentir dans un espace sécuritaire, se sentir bien avec son thérapeute. » — Une citation de Vincent Francoeur, psychothérapeute agréé

En relation avec des clients aux prises avec des enjeux culturels, Vincent Francoeur s’engage toujours à apprendre, à aller chercher l'information qui lui manque pour aider.