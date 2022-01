Réouverture complète de l’urgence de Gatineau le 31 janvier

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais annonce mercredi une reprise complète des services dès lundi prochain.

L’urgence fonctionnait partiellement depuis plusieurs mois.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS annonce également l’ouverture partielle de l’urgence de St-André-Avellin. Les patients pourront s’y présenter dès le 31 janvier, entre 8 h et 14 h.

Hors de ce créneau horaire, ils devront se tourner vers les établissements de santé les plus proches pour obtenir des soins.

Les autorités de la santé affirment que ces réouvertures sont possibles grâce à un travail incroyable des équipes sur le terrain et des différents incitatifs financiers offerts aux infirmières .

Ces diverses primes ont en effet permis l'embauche de 25 infirmières supplémentaires à l’urgence de Gatineau. C’est un rehaussement de personnel significatif dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS .

L'urgence de Gatineau a dû réduire ses heures l'été dernier, car elle n'avait plus que 29 infirmières à temps plein. L'équipe en compte aujourd'hui 54. Il reste encore de nombreux postes à combler mais l'effectif actuel permet au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de reprendre les activités de l'urgence sans interruption, assure le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS .

