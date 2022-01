Le Bas-Saint-Laurent compte maintenant plus de 80 morts de la COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) rapporte mercredi deux nouveaux décès en lien avec la pandémie de COVID-19.

La région compte maintenant un total de 81 morts, dont 17 depuis le début du mois de janvier.

Le portrait des hospitalisations demeure le même que mardi. 35 patients occupent un lit destiné à ceux qui sont atteints du virus. Deux d’entre eux se trouvent aux soins intensifs.

Même si le nombre de Bas-Laurentiens hospitalisés en raison du virus SRAS-CoV-2 reste élevé, le délestage demeure au niveau 3. Advenant un passage au niveau 4, l'organisation du centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ferait rapidement part de sa décision puisque cela aurait un impact sur la clientèle en attente de traitements.

De nombreux facteurs peuvent influencer cette décision, notamment la capacité hospitalière et le nombre d’employés absents en raison de la COVID- 19. Selon les dernières informations transmises par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 265 membres du personnel du réseau de la santé bas-laurentien sont actuellement absents du travail. 128 personnes ont contracté le virus et 91 employés sont tenus à l’écart de manière préventive, entre autres.

À l’échelle provinciale, le réseau de la santé doit en ce moment se priver des services de plus de 12 000 personnes.

Le Québec recense mercredi huit hospitalisations de moins, mais 73 décès de plus liés à la COVID-19 ont été enregistrés. La province franchit désormais la barre des 13 000 décès comptabilisés depuis le début de la pandémie.

Une quarantaine d’éclosions sur le territoire

Le bilan quotidien émis par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent fait état de 117 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures. La Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette en dénombre 30 et celle de La Mitis 23. Aucune Municipalité régionale de comté MRC de la région n’y échappe. Elles comptent toutes de nouveaux cas de COVID- 19 dans le dernier bilan.

Au cours de la journée de mardi, 862 tests de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR ont été effectués dans l’un des huit centres répartis sur le territoire.

Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1392 (+18) Rivière-du-Loup 2886 (+18) Témiscouata 1178 (+10) Les Basques 496 (+1) Rimouski-Neigette 2905 (+30) La Mitis 889 (+23) La Matanie 891 (+7) La Matapédia 1028 (+10) Indéterminés 3