Pétrole extracôtier : les investissements en capital stagnent à T.-N.-L.

Les investissements stagnent dans le secteur du pétrole extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador, selon de nouvelles projections de l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP). Et ce malgré le récent rebondissement du prix de l’or noir et l’augmentation des investissements en capital dans les sables bitumineux.

Plusieurs compagnies pétrolières sont de plus en plus prudentes ces jours-ci , affirme Paul Barnes, directeur régional de l’Association canadienne des producteurs pétroliers ACPP .

Elles vont seulement investir dans des projets qui peuvent leur garantir de rentabiliser leur investissement. Le gaz naturel de l'Ouest et les sables bitumineux offrent cette possibilité, plus que le pétrole extracôtier [terre-neuvien], qui est un investissement à plus long terme.

À l’échelle nationale, les dépenses en capital de l’industrie pétrogazière vont grimper de 22 % en 2022 pour atteindre 32 milliards de dollars, selon les dernières projections de l’Association canadienne des producteurs pétroliers ACPP . Le prix du pétrole Brent a atteint 89 $US le baril à l’heure actuelle. Il y a un an, il ne valait que 56 $US le baril.

Cependant, les dépenses en capital du secteur pétrolier de Terre-Neuve-et-Labrador vont se stabiliser autour de 1,6 milliard de dollars cette année. En 2021, elles s’élevaient à environ 1,5 milliard.

Plus de risques dans l'Est

Paul Barnes explique que l’expansion de la production actuelle au large de Terre-Neuve représente un risque financier beaucoup plus élevé que l’extraction des réserves connues dans l’ouest du pays.

Dans l’Ouest, les réserves sont connues, tout ce qu’il faut faire c’est d’investir dans l’extraction. […] C’est plus facile, c’est plus rapide et ça coûte moins cher. Au large de Terre-Neuve, il faut d’abord dépenser des millions et des millions pour trouver le pétrole, puis d'autre argent pour l’extraire.

Paul Barnes met aussi la faute sur les politiques fédérales qui rendent le forage en mer trop difficile, selon lui. Il note que malgré la volatilité des marchés, à l’échelle mondiale, les investissements dans le secteur extracôtier devraient grimper de 7 % en 2022.

Les investissements dans d’autres régions, par exemple nos concurrents dans le golfe du Mexique et en Norvège, vont augmenter de 20 % , affirme-t-il.

Réglementation en évolution

Paul Barnes explique que la réglementation environnementale dans le golfe du Mexique est bien établie, tandis qu’au Canada, elle risque d’évoluer beaucoup au cours des prochains mois. Le premier ministre, Justin Trudeau, a promis de plafonner les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des énergies fossiles pendant la campagne électorale fédérale. Il a aussi réitéré cette promesse pendant la COP26 en novembre dernier.

Comment est-ce que ces changements vont avoir des impacts sur les nouveaux projets et la durée des évaluations? Quelles nouvelles dépenses est-ce que nous allons engager , se demande Paul Barnes. Cette incertitude crée des problèmes au Canada qu’ils n’ont pas dans le golfe du Mexique.

Lloyd Parrott, porte-parole en matière d’Énergie du Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador, estime que la réglementation environnementale trop stricte empêche la croissance du secteur du pétrole.

[Les pétrolières] ont des activités un peu partout dans le monde, mais quand elles arrivent ici, on les empêche de s’établir , affirme M. Parrott.

M. Parrott souligne que le gouvernement provincial avait récemment mis sur pause un programme qui subventionne l'exploration pétrolière au large de la province.

On envoie le mauvais message à l’industrie , croit-il.

Le ministre provincial de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie, Andrew Parsons, ne nous a pas accordé d'entrevue mais rappelle dans une déclaration que dans la dernière année, son gouvernement a annoncé plusieurs centaines de millions de dollars en aide à l'industrie pétrolière, dont du financement pour épauler les dirigeants des projets Hibernia, Terra Nova et West White Rose.

L’ACPP ajoute qu'elle travaille avec la province pour faire pression sur Ottawa et simplifier les règles environnementales fédérales.

Une bonne chose pour l'action climatique?

En évaluant les risques liés aux nouveaux projets, plusieurs compagnies pétrolières pourraient bientôt décider de dépenser leurs revenus supplémentaires pour se diversifier et amorcer une transition vers un avenir à faible carbone, selon Ed Whittingham, analyste en politiques énergétiques et ancien directeur de l’institut d’études environnementales Pembina.

Si on ne le gaspille pas tout en dividendes, ce boom pourrait être une bonne chose en fin de compte pour l’action climatique , a-t-il indiqué dans une entrevue la semaine dernière.

Terre-Neuve-et-Labrador compte quatre mégaprojets pétroliers.

Les investissements en capital prévus en 2022 comprennent les travaux d’entretien aux plateformes Hibernia et Hebron; les réparations au navire de production, de stockage et de déchargement Terra Nova qui est présentement en cale sèche en Espagne; et des travaux mineurs au projet d’expansion West White Rose, qui est en veilleuse depuis 2020.

Avec des informations de Mirna Djukic