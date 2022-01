C'était, mercredi matin, le déjeuner de la mairesse de Gatineau avec la communauté des affaires. L'événement, organisé par la Chambre de commerce de Gatineau, était le premier du genre auquel participait France Bélisle depuis son élection à la tête de la Municipalité.

France Bélisle a fait de cette rencontre virtuelle l’occasion d’établir les bases d’un dialogue avec la communauté des affaires. Les entrepreneurs sont, pour l’élue, des acteurs importants au sein de la ville. Elle leur tend la main et souhaite construire des ponts solides.

« Ça me dérangeait beaucoup cette démonisation des entrepreneurs. Je pense que c’est pas parce qu'on a choisi de se lancer en affaires et que oui, si on fait de l'argent, qu'on est des méchants et qu'on se sacre de la communauté. Je crois qu’on doit sortir de ce discours. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La mairesse a souligné quelques-uns des nombreux défis avec lesquels sont aux prises à la fois la Ville et la communauté des affaires.

Il y a la pénurie de main-d'œuvre, qui touche tous les secteurs de l’économie. L’accès au logement. Les retards impossibles à rattraper dans le développement et l’entretien des infrastructures. L’environnement et la survie du centre-ville sont aussi au premier plan des préoccupations du conseil municipal. France Bélisle lance un appel aux gens d'affaires pour que revive le centre-ville. Il a besoin d'être soutenu par vous, il faut arrêter d’alimenter le cynisme. Il faut l'aimer [le centre-ville] et le fréquenter , dit-elle. Elle ajoute : c’est comme ça qu'on sera capables de le faire vivre .

Changement de ton

La mairesse promet une administration municipale plus agile , qui se positionnera en partenaire auprès des gens d’affaires.

« Il faut aussi accueillir les grandes idées, les projets d'investissements, la participation des gens d'affaires est essentielle pour dynamiser notre ville, attirer les talents, faire rayonner Gatineau. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

France Bélisle rappelle aux gens d'affaires qu'ils sont des contributeurs essentiels à cette réussite .

Elle explique qu'elle propose un changement de couleur et de ton. Je veux qu’on se reconnecte, je veux que vous soyez fiers.

L’un des legs les plus importants de ce mandat de quatre ans serait, selon elle, la satisfaction des gens d'affaires à l’endroit de la Ville.

Avec des informations de Nathalie Tremblay