La grande séduction de Coaticook

À l'heure actuelle, il manquerait près de 400 employés dans les différentes entreprises du territoire, et selon le maire de Coaticook, Simon Madore, le problème s'explique notamment par le manque important d'endroits où habiter.

Un must pour trouver des employés, c'est qu'ils puissent demeurer près de l'entreprise où ils travaillent pour éviter qu'ils aient à voyager. On est saturé présentement en habitation. On s'est rendu compte aussi qu'on était méconnaissant de tout ce qui pouvait se faire , indique celui qui est également président du comité occupation du territoire et du comité de développement économique de la MRC de Coaticook

Selon l'Étude sur le logement dans la MRC de Coaticook, rendu public en février 2021, le taux d'inoccupation des logements dans la région est de 1,1 %. Le problème est particulièrement criant pour les appartement d'une chambre : aucun n'est disponible dans la région.

Devant l'ampleur du problème, une chargée de projet en habitation a été embauchée en septembre dernier pour trouver des solutions. La MRC a été vraiment novatrice avec la création de ce poste. Je suis l'une des seules au Québec. On a vraiment pris le taureau par les cornes pour régler ce problème , indique Valérie Bibeau.

« Je suis là pour créer des opportunités, mettre en contact des personnes et voir ce qu'il est possible de faire. Je fais aussi un peu d'éducation et du partage des modèles différents. » — Une citation de Valérie Bibeau, chargée de projet en habitation à la MRC de Coaticook

À l'heure actuelle, il n'y a qu'une vingtaine de maisons à vendre sur le territoire de la ville de Coaticook. Le taux d'inoccupation des logements est de 1,1 %. Photo : Radio-Canada / Joël Provencher

Idées novatrices

Non seulement les idées sont nombreuses, mais elles se veulent adaptées aux réalités d'aujourd'hui. On veut créer des modèles d'habitation différents pour mieux répondre à la variété de besoins, comme des coopératives de propriétaires, des coopératives de locataires, des organisme à but non lucratif OBNL de logements. Je suis là pour aider les gens à mettre leur projet en branle. Souvent, ils manquent d'outils et de temps. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour partir leur projet et le mettre sur les rails , ajoute Mme Bibeau.

« C'est difficile pour quelqu'un de se plonger dans la règlementation en début de projet. Ça peut être décourageant et on ne veut pas qu'ils soient découragés. On veut les appuyer dans la mesure du possible. » — Une citation de Valérie Bibeau, chargée de projet en habitation à la MRC de Coaticook

La Municipalité espère également qu'avec des idées novatrices, il sera possible de réduire les effets du coût de la vie, toujours en hausse, et qui amène des problèmes d'accès à la propriété pour les jeunes familles. Valérie Bibeau donne en exemple la possibilité d'acheter une unité d'habitation privée plus petite, mais plus abordable, qui offrirait des espaces partagés.

[Si j'achète une unité] qui n'a pas de chambre d'invité ou de salle de lavage par exemple, mais où j'ai accès à des milieux qui sont partagés, je vais être propriétaire, ça me coûte moins cher, et en même temps, je vais avoir toute une communauté qui va être là pour m'aider, qui va me montrer à faire un jardin ou à s'occuper de mes enfants si je suis débordée. Il y a vraiment une belle synergie dans des projets comme ça , croit-elle.

« C'est difficile pour les jeunes d'acheter une maison avec 20 % de mise de fond. Mais si quatre familles se mettent ensemble et se bâtissent un bloc, c'est wow! Ça donne la possibilité à des jeunes de se partir dans la vie, de revendre plus tard et d'acheter une maison. » — Une citation de Simon Madore, maire de Coaticook

Et pas question de s'en tenir qu'aux modèles traditionnels. On veut ouvrir des portes à des habitations différentes. Par exemple, si tu as un grand terrain, une famille pourrait construire une minimaison dans le fond pour ses parents plutôt que de faire une maison bigénérationnelle traditionnelle , ajoute Simon Madore.

Le président du comité occupation du territoire et du comité de développement économique de la MRC de Coaticook, Simon Madore, croit qu'il faut réinventer les modèles d'habitation traditionnels. Photo : Radio-Canada

Ce dernier assure que les Municipalités sont ouvertes aux nouveaux types d'habitation. On travaille avec les services d'urbanisme pour voir ce qui est possible de faire. Dans le temps, les terrains avait 200 pieds de façade. Aujourd'hui, les terrains ont 75 pieds. Est-ce que c'est possible de subdiviser les terrains en deux pour faire de la densification par exemple? On veut ouvrir la porte à des possibilités nouvelles.

La MRC de Coaticook aimerait également développer des coopératives de locataires ou de propriétaires ainsi que des coopératives pour aînés, qui sont quasi absentes du territoire. Il ne faut pas oublier que les besoins de la population changent. On le sent avec les aînés qui n'ont pas envie d'aller en résidence. Ils veulent rester dans leur maison pour garder leur indépendance. Plutôt que de rester dans leur maison et peut-être souffrir d'isolement, on pourrait leur proposer une coop où ils restent propriétaires de leur milieu de vie, où ils gardent une indépendance, mais en étant dans un milieu avec une communauté autour qui peut aider. Ça répond à beaucoup de besoins , croit Valérie Bibeau.

« Actuellement, le problème n'est pas vraiment le coût des loyers qui sont en hausse, mais plutôt la disponibilité. On essaye d'être en mode prévention. On le voit que ça se passe partout ailleurs. Tout le monde a à gagner à connaître mieux les options de logement qui existent. » — Une citation de Valérie Bibeau, chargée de projet en habitation à la MRC de Coaticook

Coaticook attire de nombreux touristes avec ces attraits, mais voudrait aussi attirer les résidents! Photo : Radio-Canada / Collaboration spéciale/Ville de Coaticook

Une publication Facebook qui explose!

Au début janvier, Valérie Bibeau a offert ses services sur un groupe Facebook rassemblant des gens intéressés aux nouveaux modèles d'habitation. Au total, plus de 300 personnes ont répondu à son offre. On s'attendait à une dizaine de réponses! On me demandait si ce service était offert dans leur MRC, si je pouvais les aider même s'ils n'étaient pas d'ici, si leur projet se pouvait. J'ai reçu plein de messages privés. Je me suis rendue compte qu'il y avait un besoin fort d'avoir des informations de base. Qu'est-ce qui existe? Quels sont les modèles d'habitation? Qu'est-ce que l'on peut faire et où?

Devant l'ampleur des questions reçues, la MRC a décidé d'organiser une séance d'information publique sur le sujet appelée « 1000 manières d'habiter » et qui aura le 9 février prochain sur la plateforme Zoom. Pour y participer, les gens doivent s'inscrire en visitant le site internet de la MRC de Coaticook.