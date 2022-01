Québec reporte l’élargissement de la consigne des bouteilles et canettes

Elle est attendue « depuis plusieurs, plusieurs années », concède le ministre de l'Environnement, mais il faudra l'attendre encore un peu plus longtemps. Benoit Charette a annoncé, mercredi matin, que l'implantation de la consigne élargie au Québec se fera six mois plus tard que prévu.

Prévue d'abord pour l'automne 2022, la réforme de la consigne sera finalement implantée au printemps 2023.

Nous sommes très, très soucieux des enjeux et des impacts de la pandémie qui ont causé beaucoup de torts à différents acteurs et c’est la raison pour laquelle nous avons convenu d’un délai supplémentaire de six mois , a expliqué le ministre Charette lors d'un point de presse portant sur ce projet de règlement et celui de la modernisation de la collective sélective.

Tout le réseau des détaillants à été largement affecté par la pandémie. Pour nous, ce sont des partenaires incontournables. Il y a eu, malgré cette pandémie, des dizaines de rencontres au cours de la dernière année, mais clairement, les effectifs viennent à manquer, le temps vient à manquer , a précisé le ministre.

« C’est un débat qui remonte au début des années 80 pour ce qui est de la consigne, donc se donner six mois de plus pour bien faire, dans les faits, c’est un délai qui est tout à fait raisonnable. » — Une citation de Benoit Charette, ministre de l'Environnement

Annoncée en janvier 2020, la réforme de la consigne en prévoit l'élargissement à tous les contenants de verre, de plastique ou de métal de 100 millilitres à 2 litres. La plupart de ces contenants feront ainsi l’objet d’une consigne de 10 ¢, sauf les bouteilles de vin et de spiritueux, pour lesquels le tarif sera de 25 ¢.

Dès son implantation, le réseau de retour sera tenu de desservir au moins 90 % de la population québécoise avec quelque 1500 points de service, a rappelé Benoit Charette, selon qui un délai de six mois, c'est bien peu cher payé pour offrir un système moderne qui respecte les plus hauts standards.

Quant à la réforme du système de collecte sélective, qui exigera des entreprises qui produisent des contenants, des emballages et des imprimés d'en prendre la charge de la récupération au recyclage, la transition se fera graduellement à compter de l’automne 2022 pour un déploiement complet au 1er janvier 2025.

Ces annonces du ministre surviennent au lendemain de la publication du rapport sur la gestion des matières résiduelles par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), selon lequel Québec est en voie de rater ses cibles de réduction des déchets.

Plus de détails suivront.