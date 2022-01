30 000 arbres seront plantés le long du tracé du tramway

Au jour 2 de l’état des lieux sur le projet de réseau structurant de transport en commun, le maire Bruno Marchand a présenté mercredi ses solutions pour réduire l’impact de son implantation sur la canopée.

Pour atteindre le ratio de compensation de la canopée préconisé par la science, la Municipalité va planter 20 arbres pour chaque arbre qui sera abattu. Le précédent plan prévoyait le plantage de deux à trois arbres par arbre coupé.

La Ville de Québec va ainsi faire passer de 5000 à 30 000 le nombre d’arbres qui seront plantés afin de régénérer le plus rapidement possible la canopée. Il s’agit d’une augmentation de 500 % par rapport à ce que prévoyait l’administration Labeaume.

1584 arbres coupés

En tout, 1584 arbres situés le long du parcours du tramway seront abattus. Si l’on soustrait les 417 arbres et arbustes de petit diamètre (1 à 14 cm) facilement remplaçables et les 324 frênes que la Ville prévoit abattre, tramway ou pas, pour prévenir la progression de l’agrile, on arrive à un total de 843 arbres.

Les estimations d'abattage n'ont donc pas évolué depuis l'élection de Bruno Marchand.

Ce n'est évidemment pas ce que personne souhaite. Cependant, pour arriver à ce projet-là, à sa valeur environnementale, nous avons besoin [de couper des arbres] et c'est nécessaire d'aller là, mais c'est un chiffre qui est certainement réduit par rapport aux chiffres que nous avions au départ , a fait valoir le maire.

Bruno Marchand a indiqué que le plan de compensation s’appliquait également aux trois boisés où des arbres seront abattus pour faire passer le tramway. Il s’agit des boisés Chaudière, Rochebelle et Lacerte (Université Laval).

Le plan prévoit le reboisement, la conservation ou la restauration d’une superficie semblable à celle qui sera retirée.

