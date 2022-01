COVID-19 : un foyer de soins de Shediac dans une situation « critique »

Le président-directeur général PDG du Réseau de vie Confort qui gère la Villa Providence, Ronald LeBlanc, qualifie la situation de vraiment critique .

Le manque de personnel crée tout un casse-tête dans la gestion de cette crise. Mercredi, 43 employés ne sont pas au travail, soit parce qu’ils ont contracté le virus ou parce qu’ils ont eu des contacts étroits avec un cas confirmé.

On est assez à court de personnel, qu’il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire , lance Ronald LeBlanc.

Par exemple, les employés qui travaillaient à l’entretien ménager doivent maintenant fournir des services cliniques et une entreprise d’entretien ménager a donc été embauchée.

« On est rendu assez critique qu’on questionne même le côté médicament, au niveau de la distribution des médicaments. On est vraiment vraiment mal pris. » — Une citation de Ronald LeBlanc.

Ronald LeBlanc précise que mardi, deux infirmières et quatre infirmières auxiliaires supplémentaires devaient s'absenter du travail.

Malgré tout, la majorité des 34 résidents atteints du virus se porte bien, selon Ronald LeBlanc.

La Villa Providence, un foyer de soins pour personnes âgées à Shediac au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

La Villa Providence est un foyer de soins construit il y a plus de 50 ans. La majorité des chambres sont partagées par deux résidents, ce qui pourrait avoir contribué à la propagation du virus.

Conscient des infrastructures vieillissantes, le personnel du foyer de soins redoutait cette situation. On savait que ça aurait été une crise si jamais ça arrive et c’est ça qu’on vit présentement , dit Ronald LeBlanc.

Appel à l’aide

Auparavant, le président-directeur général PDG du Réseau de vie Confort affirme que les autres foyers de soins de ce groupe à Moncton et Neguac ont pu prêter mains fortes lors des éclosions du virus. Du personnel était affecté d’un foyer à un autre.

Ronald LeBlanc, président-directeur général de Villa Providence. Photo : Radio-Canada

Cette fois-ci, ce n’est plus possible. On a envoyé hier un courriel à tous les foyers de soins de la province pour voir si on peut avoir de l’aide, c’est la première fois qu’on fait ça , dit Ronald Leblanc.

Celui-ci ne se fait pas d’illusion, il sait que plusieurs foyers dans la province sont aux prises avec une situation semblable.

La semaine dernière, le ministère du Développement social affirmait que 47 établissements de soins de longue durée étaient touchés par des éclosions du virus.

Pour l’instant, sur son compte Facebook, la Villa Providence tente de tenir les familles informées de la situation et affirme que le personnel présent redouble d’efforts et travaille de longues heures dans des conditions difficiles pour s’assurer que les patients reçoivent les soins essentiels.

Ronald LeBlanc tient d’ailleurs à remercier les employés. On parle beaucoup des hôpitaux, mais souvent on oublie les foyers de soins. Et je peux vous dire que les foyers de soins vivent des moments aussi difficiles, sinon plus difficiles que les hôpitaux , lance-t-il.

D'après les informations de La matinale d'ICI Acadie