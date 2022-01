Sylvain Marcel, Danielle Fichaud et Xavier Dolan en nomination aux César

Le Québec fait bonne figure dans les nominations aux César, les prix les plus prestigieux du cinéma français. Xavier Dolan, Danielle Fichaud et Sylvain Marcel sont nommés dans les catégories de meilleurs seconds rôles.

Pour Xavier Dolan, c’est son interprétation dans Illusions perdues, qui récolte d’ailleurs le plus de mentions pour la cérémonie qui se tiendra le 25 février prochain, qui est soulignée. Le film est une adaptation du grand roman de Balzac, fresque acide sur la presse et ses dérives.

Les nominations aux prix les plus prestigieux du cinéma français ont été annoncées mercredi, et cette œuvre de Xavier Giannoli accumule 15 nominations dont le meilleur film et la meilleure réalisation.

D'ici à la cérémonie, la course reste ouverte pour succéder à Adieu les Cons d'Albert Dupontel, qui avait triomphé l'an dernier avec sept statuettes.

10 nominations pour Aline

Derrière l'adaptation du grand roman balzacien, les membres de l'Académie des arts et techniques du cinéma ont placé l'opéra-rock Annette de Leos Carax, qui décroche 11 nominations, dont celui de meilleur acteur pour l'Américain Adam Driver, qui côtoie dans sa catégorie Benoît Magimel et Pierre Niney.

Fermant le trio de tête, Aline, le film biographique de Valérie Lemercier consacré à la vedette québécoise Céline Dion, obtient dix nominations, dont logiquement la meilleure actrice pour elle, aux côtés de Léa Seydoux ou Laure Calamy, qui avait remporté le titre l'an dernier.

Sylvain Marcel et Danielle Fichaud, qui y jouent les rôles associés à René Angélil et Maman Dion, respectivement, sont nommés pour les meilleurs seconds rôles.

Une réputation à refaire

Dans la catégorie reine du meilleur film, outre ces trois oeuvres, l'Académie a plébiscité BAC Nord de Cédric Jimenez, sur les dérives policières dans les quartiers Nord de Marseille, dans le sud-est de la France, L'évènement d'Audrey Diwan, sur l'avortement, qui a décroché le Lion d'Or à Venise; La fracture de Catherine Corsini sur la France agitée par le mouvement social des gilets jaunes ainsi que Onoda, 10 000 nuits dans la jungle d'Arthur Harari.

Du côté de la meilleure réalisation, décernée une seule fois dans l'histoire des César à une réalisatrice, l'Académie a retenu quatre hommes, MM. Carax, Jimenez, Giannoli et Harari, et trois femmes, Valérie Lemercier, Audrey Diwan et Julia Ducournau. Cette dernière a décroché la Palme d'Or à Cannes pour Titane.

Les 4363 membres de l'Académie ont désormais un mois pour voter.

La 47e cérémonie officielle devra faire oublier les naufrages des précédentes éditions.

En 2020, à l'apogée d'une crise interne, Roman Polanski, accusé de viol, était sacré meilleur réalisateur pour son film J'accuse, provoquant le départ de la cérémonie de l'actrice Adèle Haenel. L'image est devenue l'un des symboles de la lutte contre les violences sexuelles dans le cinéma.

Malgré un profond renouvellement, la cérémonie de l'an dernier a fait un flop d'audience et suscité un torrent de critiques déplorant le nombrilisme du monde du cinéma en pleine pandémie.

Cette année, l’organisation a misé sur des valeurs sûres, avec l'animateur et humoriste Antoine de Caunes comme maître de cérémonie et la scénariste et réalisatrice Danièle Thompson en présidente. Mais ils auront fort à faire tant le désamour pour les grandes cérémonies semble croissant, à l'instar des Golden Globes, évincés de la télévision américaine.