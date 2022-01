La Banque du Canada maintient son taux directeur à 0,25 %

Depuis plusieurs semaines, les banques et analystes financiers prévoyaient une intervention de la Banque centrale en janvier pour tenter de contenir l’inflation qui a atteint 4,8 % au pays sur une base annuelle en décembre.

Or, l’une des missions de la Banque du Canada est d’intervenir ponctuellement sur ses taux pour maintenir l’inflation dans une fourchette de 1 à 3% par an, idéalement à 2%.

Il semble que le gouverneur de la Banque du Canada Tiff Macklem ait décidé d'attendre encore avant de commencer à augmenter le taux directeur qui demeure inchangé pour un 22e mois consécutif. L'institution croit toujours, pour le moment du moins, que la croissance économique mondiale se régulera d'elle-même d'ici 2023.

« Dans l’ensemble, la Banque prévoit que la croissance du PIB mondial se modérera, passant de 6¾ % en 2021 à environ 3½ % en 2022 et 2023. » — Une citation de Extrait d'un communiqué de la Banque du Canada

Les contraintes d’offre persistantes se répercutent sur les prix d’une plus grande variété de biens. De pair avec les prix plus élevés des aliments et de l’énergie, ces contraintes devraient garder l’inflation mesurée par l’Indice des prix à la consommation IPC près de 5 % dans la première moitié de 2022 , prévoient les économistes de la Banque du Canada.

À mesure que les ruptures d’approvisionnement diminueront, l’inflation devrait baisser à un rythme raisonnablement rapide pour atteindre environ 3 % d’ici la fin de l’année, puis se rapprocher graduellement de la cible pendant le reste de la période de projection , peut-on lire dans un communiqué publié par l'institution.

« Le PIB a progressé de 4½ % en 2021, et la Banque anticipe que l’économie canadienne affichera un taux de croissance de 4 % en 2022 et d’environ 3½ % en 2023. » — Une citation de Extrait d'un communiqué de la Banque du Canada

La prochaine révision du taux directeur de la Banque du Canada doit avoir lieu le 2 mars prochain.

Après avoir connu une croissance encore plus vigoureuse qu'attendu en 2021, le Produit intérieur brut du Canada a entamé 2022 sur un élan considérable , note la Banque centrale, mais la pandémie n'est pas encore terminée et le variant omicron toujours bien présent au pays, rappelle la Banque.

Même si ses effets économiques dépendront du temps qu’il prendra à disparaître, ce variant devrait être moins dommageable pour l’économie que les précédents. La croissance économique devrait ensuite rebondir et demeurer robuste sur toute la période de projection, tirée par les dépenses de consommation en services et soutenue par la vigueur des exportations et des investissements des entreprises », prévoit la Banque du Canada.

« Le Conseil de direction s’attend à ce qu’il soit nécessaire d’augmenter les taux d’intérêt. Le moment et le rythme des hausses seront guidés par l’engagement de la Banque à atteindre la cible d’inflation de 2 %. » — Une citation de Extrait d'un communiqué de la Banque du Canada

Avant l’arrivée de la pandémie, en février 2020, le taux directeur se situait à 1,75 % depuis octobre 2018. Il avait ensuite été abaissé en cascade par la Banque du Canada jusqu’à 0,25 % en mars 2020 pour soutenir l’économie nationale mise à mal par la perte de plus de trois millions d'emplois et plus tard pour stimuler la relance.

Sous l’effet d’une forte demande de biens matériels et d’énergie doublée d’une rareté de la main-d’œuvre, les prix n’ont fait qu’augmenter ces derniers mois au Canada.