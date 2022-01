Estrie ou Cantons-de-l’Est, le débat est bien engagé

Les réactions fusent à la suite du dépôt des conclusions d'une étude menée par l'organisme Vision attractivité au sujet du choix du nom de la région entre Estrie et Cantons-de-l'Est.

Selon l'étude le nom Cantons-de-l'Est permettrait de mieux se différencier des autres régions du Québec.

Des élus du Val-Saint-Francois sont opposés, tout comme le président de la société nationale de l'Estrie Étienne-Alexis Boucher.

On milite pour le maintien de l'Estrie. Il y a plusieurs arguments en ce sens. Il y a des faiblesses des promoteurs du changement de nom qui ne repose que sur une seule étude , a mentionné M. Boucher lors dans un débat amical qui s’est déroulé, mercredi, à l’émission Par ici l’info.

« Pourquoi changer ce qui n’est pas brisé? » — Une citation de Étienne-Alexis Boucher, président de la société nationale de l'Estrie

Selon lui, le changement de nom n’est pas anodin. Il rappelle que le vocable Estrie a été adopté il y a plus de 75 ans.

Ça ne donne rien de perdre temps et argent pour convaincre la population. Un sentiment d'appartenance pour les deux nouvelles MRC se développe. Il y a un drapeau et hymne de la région. Il n’y a aucune étude que le changement de nom aura un impact sur l’attractivité de la région , estime Étienne-Alexis Boucher.

Le maire de Saint-Camille Philippe Pagé croit que le changement en faveur des Cantons-de-l’Est est préférable.

« Le nom de Cantons-de-l’Est fait honneur au passé et nous rejoint pour le futur. Ça prend un nom de Farnham à Lac-Mégantic qui va nous rassembler. » — Une citation de Philippe Pagé, maire de Saint-Camille

Je pense que le nom de la région est une carte de visite et une identité propre. Cantons-de-l’Est a un ancrage dans le passé et qui est utilisé dans la promotion de la région. Les anglophones n’ont jamais changé pour l'Estrie. Je pense que Cantons-de-l’Est fait rêver les gens de l'extérieur et les gens d’ici , a mentionné M. Pagé au débat radiophonique matinal.

D’autres points de vue

La chambre de commerce de Sherbrooke s'était déjà montrée en faveur de la nouvelle appellation.

Sa présidente Louise Bourgault estime que Cantons-de-l’Est représente un milieu de vie.

On l’a vu pendant la pandémie que les gens sont partis de Montréal pour venir s’établir dans le milieu de vie des Cantons-de-l’Est , signale Mme Bourgault.

Sylvie Bureau est mairesse de Windsor souhaite aussi le maintien du statu quo.

« On va s'appeler comment? Des Estriens quand même? Pourquoi changer le nom de la région administrative si l’on reste des Estriens? Espérons que nous ne deviendrons pas Eastern Townships. Il faut garder le côté francophone de notre appellation », croit la mairesse de Windsor.

Les citoyens et les organismes ont plusieurs façons de communiquer leur avis, par écrit auprès de la Commission municipale du Québec ou lors des consultations publiques à venir en mars à Sherbrooke, Lac-Mégantic et Granby.