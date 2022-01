Prudence sur les routes en cette période de grand froid

Lorsque plusieurs journées sous la barre des moins 12 °C degrés se succèdent, les fondants utilisés pour le déglaçage des routes deviennent inefficaces et l'adhérence des pneus est réduite.

Ça peut provoquer une petite glace et empêcher les gens de freiner correctement, même s’il n’y a aucune neige qui tombe du ciel , précise la porte-parole du ministère des Transports du Québec, Sarah Gaudreault.

Les autorités demandent donc aux automobilistes de réduire leur vitesse et de garder une distance sécuritaire avec les autres véhicules.

De plus, Sarah Gaudreault, conseille aux usagers de la route de bien planifier leurs déplacements surtout dans les régions isolées.

Sarah Gaudreault, porte-parole au ministère des Transports Photo : Radio-Canada

« Lorsqu’on fait de grandes distances, dans des régions isolées, il faut se munir d’une trousse de sécurité et de vêtements chauds. » — Une citation de Sarah Gaudreault, porte-parole du ministère des Transports du Québec

Elle rappelle également l’importance de bien déneiger sa voiture avant de prendre la route et de ne pas circuler dans un igloo mobile.

En entrevue à l’émission Boréale 138, la pilote et chroniqueuse automobile, Marie-Laurence Paquin donne quelques conseils pour faciliter la conduite en hiver. Elle rappelle que toutes les sensations sont amplifiées sur une chaussée glissante.

L’une des solutions est de ralentir et de faire de petites choses pour être plus à l’aise. Il faut être relaxe et ne pas donner de coup de volant ou faire des mouvements brusques avec les pédales.

Marie-Laurence Paquin recommande aussi de ne pas porter de vêtements qui gênent à la vision comme des tuques ou de trop gros foulards.

La pilote et chroniqueuse automobile, Marie-Laurent Paquin Photo : Radio-Canada / Julien Lamoureux

La vague de froid se poursuit cette semaine dans les régions de l’Est-du-Québec. Des avertissements de froid extrême sont en vigueur dans les secteurs de Kamouraska - Rivière-du-Loup - Trois-Pistoles, Rimouski-Mont-Joli et le parc national de la Gaspésie – Murdochville, ou encore l’ouest et le nord de la Côte-Nord, notamment.