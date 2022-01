Ces propos interviennent alors que se tenait mercredi à Paris une réunion entre les conseillers diplomatiques des présidents russe, ukrainien, français et du chancelier allemand.

Cette réunion dans le format diplomatique dit de Normandie , datant de 2015, vise à désamorcer la crise après une série de pourparlers infructueux entre Russes et Américains la semaine dernière.

Les tensions n'ont cessé de monter ces derniers mois autour de l'Ukraine, Moscou était accusé d'avoir déplacé des dizaines de milliers de soldats à la frontière en vue d'une offensive. La Russie exige, elle, des garanties pour sa sécurité, dont le rejet de l'adhésion de Kiev à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

Une réponse écrite de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN et des États-Unis aux demandes russes sera envoyée à Moscou d'ici la fin de la semaine, ont indiqué mercredi à l'Agence France-Presse AFP plusieurs sources diplomatiques de l'Alliance, un responsable européen qualifiant nombre de ces demandes d'inacceptables .

Le président américain Joe Biden a affirmé mardi qu'il pouvait concevoir de sanctionner personnellement Vladimir Poutine, promettant d'énormes conséquences si Moscou attaquait l'Ukraine, une décision qui changerait le monde .

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a balayé ces menaces en estimant mercredi que de telles sanctions ne seraient pas douloureuses politiquement pour le dirigeant russe, bien que destructives pour les relations entre Moscou et les Occidentaux.

Si M. Biden n'a pas précisé la nature de ces éventuelles sanctions contre M. Poutine, les sanctions américaines passent le plus souvent par un gel des avoirs et une interdiction de transaction avec les États-Unis.

M. Peskov a ainsi souligné que la loi russe interdit en principe aux hauts responsables du pays de posséder des avoirs à l'étranger, estimant donc que de telles mesures ne sont pas du tout douloureuses pour les autorités.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a lui affirmé que si l'Occident poursuit sa voie belliqueuse, Moscou prendra les mesures de riposte nécessaires . Il a encore une fois dénoncé l'hystérie occidentale quant à l'imminence supposée d'une intervention russe en Ukraine.

Un nombre « insuffisant » de soldats russes pour une invasion

La Russie a multiplié ces dernières semaines les manoeuvres militaires, y compris aux frontières ukrainiennes avec des exercices lancés mardi impliquant quelque 6000 hommes, des avions de chasse et bombardiers dans le Sud et en Crimée, péninsule que Moscou a annexée en 2014.

Moscou avait précédemment annoncé des manoeuvres navales dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique et la Méditerranée ainsi que des exercices conjoints avec le Bélarus, aux frontières de l'Union européenne.

Un détachement de la flotte russe du Nord est entré mercredi en mer de Barents dans le cadre de ces exercices, et celle de la mer Noire a déployé une vingtaine de navires.

Sur cette photo, tirée d'une vidéo fournie par le service de presse du ministère de la Défense russe, la frégate Amiral Essen se prépare à prendre part à des exercices militaires en mer Noire, le 26 janvier 2022. Photo : Associated Press

La Russie a également massé jusqu'à 100 000 soldats aux frontières ukrainiennes. Si l'Ukraine s'est alarmée pendant des semaines d'une invasion imminente, elle a néanmoins estimé mercredi que ce nombre était encore insuffisant pour lancer une attaque d'envergure contre le pays.

Ce nombre est important, il représente une menace pour l'Ukraine , mais à l'heure où nous parlons, ce nombre est insuffisant pour une offensive à grande échelle contre l'Ukraine le long de toute la frontière ukrainienne , a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba.

Les États-Unis ont pour leur part placé en alerte lundi quelque 8500 soldats, qui pourraient renforcer la Force de réaction rapide de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN de 40 000 militaires. La décision de leur déploiement n'a toutefois pas été prise.

L'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN a, elle, annoncé placer des forces en attente et envoyer des navires et des avions de combat pour renforcer ses défenses en Europe de l'Est, et cela alors que la Russie considère les troupes de l'Alliance dans son voisinage comme une menace existentielle.

Autre source de tensions possible, un haut responsable du Parlement russe, Andreï Tourtchak, a appelé mercredi à livrer des armes aux séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, que Kiev combat depuis 2014 dans une guerre qui a fait plus de 13 000 morts.