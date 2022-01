Important incendie sur la rue Saint-André à Gatineau mercredi

Un important incendie, dont le foyer est maintenant maîtrisé, s’est déclaré peu après 5 h 30 mercredi matin, dans un logement et une résidence sur la rue Saint-André, entre les rues Cypress et Jean-René-Monette, à Gatineau.

La circulation était fermée entre les rues Cypress et Jean-René-Monette, sur la rue Saint-André. La rue Birch était elle aussi fermée entre les rues Saint-André et de la Canipco.

Environ 35 à 40 pompiers ont été appelés sur les lieux, de même que de nombreux véhicules de services d’urgence.

L'incendie sur la rue Saint-André s'est déclaré aux environs de 5h30 mercredi. Photo : S.B.

Cinq personnes se trouvaient à l’intérieur au moment de l’incendie, mais tout le monde a été évacué de la résidence , a assuré Stéphane Denis, chef de la division intervention au Service de sécurité incendie de Gatineau (SSIG).

Deux d’entre elles se trouvent actuellement à l’hôpital, mais leur état de santé n’est pas encore connu, a-t-il ajouté en entrevue à Radio-Canada.

Un pompier a également été légèrement blessé et a été transféré à l’hôpital.

Aucun membre du voisinage n’a dû être évacué.

Entre 35 et 40 pompiers ont répondu à cet incendie sur la rue Saint-André, à Gatineau, mercredi. Photo : Radio-Canada / Stéphane Leclerc

Maintenant que le foyer de l’incendie est maîtrisé, on est en train d'évaluer tous les risques de retombées. On veut vraiment s'assurer que l'incendie ne se propage plus et soit maîtrisé , a souligné Stéphane Denis.

Pour se faire, les pompiers ont ouvert les murs de la résidence à l’aide de scies mécaniques.

Lors de l’entrevue, Stéphane Denis a affirmé qu’il était un peu tôt à ce moment-ci pour s’avancer sur les causes du brasier.

Ça va être sous enquête. On est en train d'évaluer si ça va être le Service des incendies ou le Service de police qui va faire l'enquête avec les informations qu'on a présentement , a-t-il précisé.

Une décision sera prise conjointement entre le Service de police de la Ville de Gatineau SPVG et le Service de sécurité incendie de Gatineau SSIG afin de déterminer qui sera responsable de l’enquête.

Un poste de commandement est mis en place.

Avec les informations de Claudine Richard et Stéphane Leclerc