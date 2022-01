Le transport scolaire est retardé en Abitibi-Témiscamingue

Le transport scolaire est retardé de 4 heures dans les Centres de services scolaire (CSS) de Rouyn-Noranda, de l’Or-et-des-Bois, Harricana, Lac-Abitibi et à l’école Beauvalois du CSS de la Baie-James.

Au Témiscamingue, le transport scolaire est retardé de 2 heures.

Les écoles et les services de garde demeurent ouverts selon l’horaire habituel.

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda demande aux parents de motiver l’absence des élèves s’ils ne peuvent les conduire à l’école.

Rupture de services au CSS de l’Or-et-des-Bois

Le circuit 453 est touché par une rupture de service. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Des absences de travailleurs en raison de la COVID-19 forcent une rupture de service pour le parcours 453 du Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois.

Le transport scolaire est interrompu pour le reste de la semaine, les élèves des écoles primaires Papillon-d’Or et Notre-Dame-de-Fatima et aux écoles secondaires Le Transit et la Polyvalente Le Carrefour.

Les élèves de maternelle de l’école Notre-Dame-de-Fatima seront reconduits par un autre transport à la sortie de l’école à 14 h 30.

Les parents doivent assurer le transport eux-mêmes.

En Abitibi-Ouest, la pénurie de main-d'oeuvre inquiète aussi la direction du CSS Lac-Abitibi. Il est possible qu'une rupture de services touche aussi ce secteur au cours des prochaines semaines.