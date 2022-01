Des ambulanciers épuisés de la Colombie-Britannique veulent du soutien psychologique

Des groupes représentant les ambulanciers paramédicaux en Colombie-Britannique demandent une amélioration des services de santé mentale, alors que la pénurie de personnel et un volume d'appels sans précédent, alimenté par la pandémie et la crise des surdoses, pèsent sur les travailleurs.

Troy Clifford, président de Ambulance Paramedics of BC, qui représente 4500 ambulanciers paramédicaux et répartiteurs à travers la Colombie-Britannique, estime que les professionnels du secteur ont répondu à plus d'un million d'appels l'an dernier.

Il souligne que les appels qui nécessitent plusieurs ambulances ne sont pas comptés comme des événements distincts par leur employeur.

Les chiffres publiés plus tôt ce mois-ci par les services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique indiquent que les ambulanciers paramédicaux de la province ont répondu à près de 100 surdoses par jour en 2021, ce qui selon Troy Clifford a mis à mal le service.

Le nombre de nos membres en arrêt de travail et en traitement à cause de blessures psychologiques est incroyable, et l'épidémie d'opioïdes y est certainement pour beaucoup , explique Troy Clifford.

Pénurie de personnel

Selon lui, le service est confronté à une crise de personnel en raison de l'incapacité à recruter et à retenir les travailleurs paramédicaux.

Aussi, le syndicat réclame de meilleurs salaires et avantages sociaux. Si nous ne voyons pas de changement bientôt, nous continuerons à voir notre capacité à répondre aux patients diminuer et les temps d'attente augmenter.

Dave Deines, président de l'Association des Paramédics du Canada, a déclaré que les services ambulanciers-paramédicaux de tout le pays signalent une augmentation du volume d'appels, une diminution du personnel en raison de la COVID-19 et un besoin accru de ressources en santé mentale.

« Tous les services paramédicaux ressentent une pénurie en raison de l'augmentation de la demande de services et de la fatigue émotionnelle, psychologique et physique qu'elle entraîne. » — Une citation de Dave Deines, président, Association des Paramédics du Canada

D'après Robert Parkinson, directeur de la santé et du bien-être pour Ambulance Paramedics of BC, le dôme de chaleur de l'année dernière a mis en évidence le besoin de meilleures ressources en santé mentale, lorsque des températures record ont submergé le service 911.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a signalé un total de 595 décès liés à la chaleur l'été dernier et le ministre de la Santé, Adrian Dix, a confirmé qu'il y a eu 2000 départs d'ambulance le 28 juin, le plus haut total jamais atteint en une journée.

Selon M. Parkinson, cet événement a mis en lumière les problèmes de manque de personnel et les répercussions sur la santé mentale des ambulanciers et des répartiteurs.

Besoin de plus de soutien psychologique

Ambulance Paramedics of BC estime qu’environ 30 % de la main-d'œuvre a accès à un soutien psychologique, soit par le biais d'avantages sociaux, soit en participant au programme de stress lié aux incidents critiques, ou bien encore en prenant un congé payé.

Les services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique ont déclaré dans un communiqué que les demandes liées à la santé mentale représentaient environ 46 pour cent de toutes les demandes d'invalidité à long terme en 2020, bien que les données de 2021 ne soient pas encore disponibles.

Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique s’est engagé à offrir davantage de soutien clinique et de ressources au personnel de première ligne et à leurs familles. Il a annoncé récemment qu’il ajouterait 85 travailleurs paramédicaux à temps plein, 65 répartiteurs et 22 ambulances au système.